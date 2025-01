PwC 2025 Global CEO Survey

Fast 60 % der CEOs erwarten in den nächsten zwölf Monaten eine Steigerung des globalen Wachstums, gegenüber 38 % im letzten Jahr und 18 % vor zwei Jahren.

42 % erwarten in den nächsten zwölf Monaten eine Erhöhung des Personalbestands – mehr als doppelt so viele wie eine Verringerung. CEOs geben an, dass GenAI eher zu einem Anstieg des Personalbestands geführt hat als zu einem Rückgang

CEOs sehen greifbare Ergebnisse von GenAI: 56 % meldeten Effizienzsteigerungen, während ein Drittel der Unternehmen ihre Rentabilität (34 %) und ihre Einnahmen (32 %) steigern konnten.

42 % der CEOs glauben, dass ihr Unternehmen in den nächsten zehn Jahren nicht überlebensfähig sein wird, wenn es sich nicht neu erfindet, denn fast vier von zehn geben an, dass sie in den letzten fünf Jahren begonnen haben, in neuen Bereichen zu konkurrieren

Bei klimabezogenen Investitionen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu höheren Einnahmen führen, sechsmal höher als zu Mindereinnahmen

DAVOS, Schweiz, 21. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Fast 60 % der CEOs weltweit erwarten, dass das globale Wirtschaftswachstum in den nächsten zwölf Monaten zunehmen wird, so die 28th Annual Global CEO Survey von PwC, die heute während der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums vorgestellt wurde.

Die Studie, für die 4.701 CEOs aus 109 Ländern und Regionen befragt wurden, zeigt auch, dass 42 % der Befragten in den nächsten zwölf Monaten mit einem Anstieg der Mitarbeitendenzahl um 5 % oder mehr rechnen – mehr als doppelt so viele wie diejenigen, die einen Rückgang der Mitarbeitendenzahl erwarten (17 %), und mehr als im letzten Jahr (39 %). Am höchsten ist der Prozentsatz (48 %) bei kleineren Unternehmen (weniger als 100 Mio. US-Dollar) und in den Sektoren Technologie (61 %), Immobilien (61 %), Private Equity (52 %) sowie Pharma und Biowissenschaften (51 %).

Während die CEOs optimistisch sind, was die globale Wirtschaft angeht, bleiben die makroökonomische Volatilität (29 %) und die Inflation (27 %) dennoch die größten Risiken für das kommende Jahr, die von CEOs weltweit genannt werden, allerdings mit deutlichen Unterschieden zwischen den Regionen. Geopolitische Konflikte werden als größtes Risiko im Nahen Osten (41 %) und Zentral- und Osteuropa (34 %) gesehen. In Westeuropa sind Cyber-Risiken (27 %) eine geringfügig größere Sorge als der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften (25 %) und die Inflation (24 %) – wobei die makroökonomische Volatilität mit 29 % die Liste anführt. In Afrika steht die Inflation an erster Stelle (39 %), während die Risiken in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum weitgehend mit dem weltweiten Durchschnitt übereinstimmen.