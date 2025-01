China-Absatz und Jefferies-Abstufung ziehen Apple runter

(neu: Schlusskurse)



NEW YORK (dpa-AFX) - Ein skeptischer Analystenkommentar sowie laut Experten schwächere iPhone-Verkäufe in China haben die Apple -Aktien am Dienstag erneut stark belastet. Zu Handelsschluss verloren die Papiere des Technologiekonzerns 3,2 Prozent auf 222,64 US-Dollar und waren klares Schlusslicht im Dow Jones Industrial .

Damit blieben Apple im jüngsten Abwärtstrend gefangen, der Ende Dezember nach einem Rekordhoch von gut 260 Dollar begonnen hatte. Das Minus seither beträgt nun schon mehr als 14 Prozent. In den Fokus rückt damit die Marke von 220 Dollar, die seit Herbst mehrfach Unterstützung geboten hatte.