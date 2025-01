NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Donald Trump:

"Wenn wir Trumps Wähler abstempeln und in ein rechtes Eck schieben, tun wir Ähnliches wie die Populisten: spalten und polarisieren. Für deren Aufstieg gibt es Gründe. Hätte die Ampel zum Beispiel ebenso intensiv an der Sanierung des Landes gearbeitet wie an ihren gesellschaftspolitischen Nebenschauplätzen (Selbstbestimmungsgesetz, Cannabisfreigabe etc.), wäre die Stimmung wohl eine andere. Ähnlich lief es auch in den USA, und so ließ sich mit einer Mischung aus Wahrheit und Diffamierung leicht Wut gegen alles Woke schüren - und damit Stimmen sammeln."/yyzz/DP/nas