Scholz und Macron beraten sich nach Machtwechsel in den USA

PARIS (dpa-AFX) - Zwei Tage nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump reist Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch nach Paris und wird sich dort mit Präsident Emmanuel Macron austauschen. Der französische Staatschef empfängt den Kanzler gegen Mittag im Élysée-Palast. Bei den Gesprächen dürfte es neben der künftigen Positionierung der EU gegenüber den USA auch um den Ukraine-Krieg und den Nahostkonflikt gehen.

Scholz ist in diesen Tagen nicht der einzige deutsche Spitzenpolitiker, der nach Frankreich reist. Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger hält sich von Dienstag bis Donnerstag in Paris auf und trifft unter anderem die Präsidentin der Nationalversammlung sowie den Senatspräsidenten. Verteidigungsminister Boris Pistorius kommt am Donnerstag mit seinem Amtskollegen Sébastien Lecornu zusammen./evs/DP/nas