MedMira erhält Prüfgenehmigungen für Multiplo(R) TP/HIV-Selbsttest und Anwendungen für den nicht-professionellen Gebrauch

Halifax, Nova Scotia, 21. Januar 2025 - MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Health Canada die Investigational Testing Authorizations (ITAs) erhalten hat, um klinische Studien für neue Anwendungen seines kürzlich von Health Canada zugelassenen Multiplo TP/HIV-Schnelltests zu beginnen. Diese Anwendungen umfassen die Verwendung als Selbsttest und für die nicht-professionelle Verabreichung und erweitern den Zugang zu Tests auf Syphilis und HIV in Kanada.

Angesichts der steigenden Zahl von Syphilis- und HIV-Fällen in Kanada, insbesondere in ländlichen Gebieten, werden dringend mehr Testmöglichkeiten benötigt. Die bevorstehenden Versuche für den Selbst- und Laientest von MedMira werden von REACH Nexus am MAP Centre for Urban Health Solutions am St. Michael's Hospital (Unity Health Toronto) mit finanzieller Unterstützung der Canadian Institutes of Health Research (CIHR) geleitet.

Die ITA-Zulassung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Zulassung des Multiplo TP/HIV-Schnelltests und nicht-professioneller Tests auf dem kanadischen Markt. Eine Version würde es einer Person ermöglichen, selbst einen Test auf Syphilis/HIV in ihrem eigenen Zuhause oder an einem Ort ihrer Wahl durchzuführen, und würde es den Menschen ermöglichen, ihren Status innerhalb von Minuten sicher festzustellen. Das nicht-professionelle Gerät von MedMira ermöglicht es, dass ein Kollege oder eine nicht-professionelle medizinische Fachkraft den Test durchführt, was eine weitere Option für Menschen darstellt, denen der Zugang zur Gesundheitsversorgung erschwert ist.

Diese einfach anzuwendenden, präzisen Tests weisen sowohl HIV-1/2- als auch Syphilis-Antikörper mit einer einzigen Blutprobe aus einem Fingerstich nach und liefern sofort Ergebnisse. Im Falle eines positiven Ergebnisses kann die betreffende Person die Ergebnisse durch einen Labortest bestätigen lassen und sich einer Behandlung zuwenden.

"Diese ITAs sind wichtige Schritte auf dem Weg, den Multiplo TP/HIV-Schnelltest für Selbsttests und nicht-professionelle Anwendung in Kanada verfügbar zu machen", sagte Hermes Chan, CEO von MedMira. "Mit diesen Anwendungen können Einzelpersonen sicher und schnell ihren Status in einer Umgebung bestimmen, die für sie am besten geeignet ist, sei es zu Hause oder in gemeindebasierten Umgebungen, was dazu beiträgt, Barrieren für die Versorgung zu beseitigen und die steigenden Infektionsraten zu bekämpfen."