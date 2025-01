Redivium und WMC unterzeichnen verbindliches Termsheet für den weltweiten Vertrieb kritischer Metalle

- Die Parteien wollen weitere geplante Redivium-Schwarzmasse-Projekte in der gesamten EU entwickeln.

20. Januar 2025 / IRW-Press / Redivium Limited (ASX: RIL; FWB: HR90) (Redivium oder das Unternehmen) freut sich, die Unterzeichnung eines verbindlichen Termsheet mit WMC Energy BV (WMC) im Hinblick auf eine umfassende Vermarktungs- und Abnahmevereinbarung für den weltweiten Verkauf von Schwarzmassenkonzentrat (schwarze Masse) bekannt zu geben, das in der zukünftigen Batterierecyclinganlage von Redivium im Vereinigten Königreich (Anlage) hergestellt wird.

Die Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für Redivium bei der Vorbereitung der geplanten Geschäftstätigkeit und zielt auf die wachsende Nachfrage nach recycelten Batteriematerialien auf dem globalen Markt für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher ab.

WICHTIGE ECKDATEN

Bestimmungen der Vereinbarung:

- Exklusive Marketing- und Abnahmerechte: WMC fungiert während der Vereinbarungslaufzeit als ausschließlicher Abnehmer für die Vermarktung der gesamten Produktion der Anlage.

- Leistungsumfang: WMC wird umfassende Vermarktungs- und Unterstützungsleistungen anbieten, einschließlich Aushandlung, Ausführung und Kundenmanagement, sowie regulatorische Unterstützung für internationale Exportanforderungen bereitstellen.

- Verpflichtung zu Mindestabnahme: WMC hat sich verpflichtet, 100 % der Produktion der Anlage in den ersten drei Jahren und einen Mehrheitsanteil in den folgenden Jahren zu erwerben, vorbehaltlich der Produktspezifikation und der Einhaltung der Ausfuhrbestimmungen.

- Preisgestaltung und Zahlungsbedingungen: Die Preise für Produktkäufe basieren auf den herrschenden Marktpreisen für Nickel, Kobalt und andere kritische Materialien, wobei WMC bei Eigentumsübertragung und Lieferung eine vorläufige Zahlung leistet.

- Jährliche Gebühr und Provisionen: WMC wird durch eine wettbewerbsfähige Provisionsstruktur auf Grundlage der Marktpreise entschädigt.

ÜBERSICHT ÜBER DIE ANLAGE

Rediviums erste Batterierecyclinganlage ist auf die Verarbeitung von Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NMC), Lithium-Mangan-Kobalt (LMC), Lithium-Kobaltoxid (LCO) und Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid (NCA) ausgelegt, um hochwertige schwarze Masse herzustellen, die für die hydrometallurgische Verarbeitung in der Lieferketten für Batteriematerialien geeignet ist. Die Anlage soll eine jährliche Verarbeitungskapazität von ca. 3.800 Tonnen Gerätebatterien und zugehörigen Abfällen haben und Mitte 2026 in Betrieb gehen.

AUFSCHIEBENDE BEDINGUNGEN

Die Verpflichtungen aus dem Termsheet unterliegen der Erfüllung bestimmter üblicher Bedingungen, einschließlich der Einholung behördlicher Genehmigungen, der Einhaltung anwendbarer internationaler Standards und der Einhaltung vereinbarter Spezifikationen.

STRATEGISCHE BEDEUTUNG

Diese Vereinbarung untermauert das Ziel von Redivium, ein wichtiger Hersteller von Batteriematerialien in Europa zu werden, und nutzt die umfassende Marktexpertise und das globale Netzwerk von WMC, um sicherzustellen, dass die Produktion der Anlage hochwertige Kunden in den Bereichen Batteriematerialien und Recycling erreicht.

WMC wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung von Ressourcenlösungen spezialisiert, die für die globale Energiewende hin zu einer effizienteren, stabileren und nachhaltigeren Wirtschaft unerlässlich sind. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Beschaffung, Vermarktung und Finanzierung kritischer Rohstoffe, insbesondere solcher, die in Kernbrennstoffen und Lithium-Ionen-Batterien (LiBs) verwendet werden. Die Dienstleistungen umfassen Marketing-Partnerschaften, Beschaffung, Hedging, Logistik, Lagerung, Versicherung, Kunden- und Lieferantenfinanzierung, Investorendienstleistungen und Vermögensentwicklung.

Das LiB-Portfolio von WMC umfasst Lithium (Spodumenkonzentrat, Lithiumsulfat, Lithiumcarbonat, Lithiumhydroxid), Nickel (Nickelmetall, Nickelsulfat, gemischtes Hydroxidprodukt), Kobalt (Kobaltmetall, Kobaltsulfat, Kobalthydroxid), Kupfer (Kupferkathode), Mangan (Mangansulfat), schwarze Masse (recycelte Batteriematerialien), aktives Kathodenvorläufermaterial (pCAM) und aktives Kathodenmaterial (CAM).

Michael O’Leary-Collins, Executive Director von Redivium, kommentierte die Vereinbarung:

„Die Zusammenarbeit mit WMC ist für Redivium ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Ausbau unserer Batterierecyclinganlage im Vereinigten Königreich. Die bewährte Erfolgsbilanz von WMC auf dem Markt für Batteriematerialien steht im Einklang mit unserer Vision, nachhaltige und hochwertige Recyclingmaterialien bereitzustellen, um die globale Energiewende zu fördern.“

Das verbindliche Termsheet ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Redivium, sich zu einem führenden Anbieter von recycelten Batteriematerialien zu entwickeln.

Das Unternehmen wird im Rahmen seiner laufenden Veröffentlichungspflichten auf dem Markt weiterhin über die Projektmeilensteine und die Leistung der grünen Anleihe informieren.

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Board des Unternehmens zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael O’Leary-Collins, Executive Director, Redivium Limited

E: MOLearyCollins@redivium.com

T: +61 8 9324 3388

WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf einer Bewertung der gegenwärtigen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen über zukünftige Ereignisse und Maßnahmen beruhen, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung erwartet werden.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens, der Direktoren und des Managements des Unternehmens liegen.

Das Unternehmen kann und wird keine Garantie dafür geben, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, tatsächlich eintreten werden, und Investoren werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Über Redivium Limited (www.redivium.com)

Redivium sieht es als seine Aufgabe, moderne Batterierecyclingtechnologien in ganz Europa anzubieten.

Das Unternehmen verfügt außerdem über die Vermarktungsrechte an einer von Neometals entwickelten und von ACN 630 589 507 Pty Ltd. lizenzierten hydrometallurgischen Technologie für das Vereinigte Königreich und Irland, Skandinavien (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden), Italien sowie Zentral- und Südosteuropa. Diese Technologie ist im gemeinsamen Besitz von Neometals Ltd. (ASX: NMT) und dem deutschen Ingenieurbüro SMS Group GmbH.

Das Unternehmen entwickelt ein sicheres Recyclingverfahren, das der sicheren Beseitigung von Abfällen aus Lithium-Ionen-Batterien sowie der Rückgewinnung von Wertstoffen wie Lithium, Nickel, Kupfer und Anodenkomponenten zur Wiederverwendung in der Erzeugung neuer Batteriezellen dient. Vor dem Hintergrund der strengen EU-Vorschriften und mit der Förderung durch Mittel aus der EU zur Bereitstellung skalierbarer innovativer Recyclingverfahren zur Unterstützung der Elektrifizierung der Automobilindustrie und der Energiespeicherung ist es Rediviums Ziel, sich als führendes europäisches Batterierecycling- und Materialproduktionsunternehmen zu etablieren.

Anhang A

Zusammenfassung der wesentlichen Transaktionsbedingungen

Parteien Redivium UK Limited (der Produzent ), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Redivium, und WMC Energy BV ( WMC oder der Abnehmer ), zusammen als Parteien bezeichnet, gehen eine Abnahme- und Vermarktungsvereinbarung zwischen den Parteien ein. Während der Laufzeit der Vereinbarung darf der Produzent keine andere Partei als Vermarktungsbeauftragten ernennen oder beauftragen, um ähnliche Dienstleistungen wie die Vermarktungsdienstleistungen zu erbringen, und er darf den Anbieter nicht durch wesentliche Marktverhandlungen mit Marktteilnehmern oder Produktverkäufe an Marktteilnehmer umgehen oder ablösen, es sei denn, es handelt sich um vorbestehende vertragliche Verpflichtungen, die vor der Unterzeichnung dieses Termsheet liegen, oder es liegt die ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung des Abnehmers vor.

Aufschiebende Bedingungen Der Hersteller muss alle erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Registrierungen für den Betrieb der Anlage für die Verarbeitung von Altbatterien und Batterieproduktionsschrott sowie für den Transport des Produkts zum vereinbarten Übergabepunkt einholen und aufrechterhalten. Dazu gehört die Einhaltung der Anforderungen der Umweltbehörde Environment Agency (EA) im Vereinigten Königreich, z. B. die Registrierung von Abfalltransporteuren, -maklern oder -händlern, sowie ähnlicher Anforderungen in England und Wales oder anderen relevanten Rechtsordnungen. Der Produzent muss bereit und willens sein, sich auf das „Notifizierungsverfahren“ (Notification Process) einzulassen, das die formelle Benachrichtigung der Regulierungsbehörden und der relevanten Parteien über die Absicht, das Produkt zu transportieren, zu handhaben oder zu verarbeiten, gemäß dem Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und dessen Änderungen beinhaltet. Die schwarze Masse muss die vereinbarten Spezifikationen erfüllen. Wenn sich der Produkttyp aufgrund von Anpassungen in den Prozessen der Anlage ändert, müssen die Spezifikationen aktualisiert und von beiden Parteien schriftlich vereinbart werden.

Vertragsstruktur Die Hauptfunktion des Abnehmers besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Lieferkettenmanagements (Supply Chain Management Services), wobei er als Vertreter des Produzenten für die Entwicklung des Produktmarkts und den Verkauf fungiert. Der Produzent behält die Kontrolle über alle Produkte und zahlt dem Abnehmer eine marktübliche Provision für diese Dienstleistungen nach dem „take or pay“-Prinzip.

Laufzeit Die Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft und bleibt danach für einen Zeitraum von 5 Jahren wirksam; danach kann sie im gegenseitigen Einvernehmen der beiden Parteien verlängert werden.

Gebühren Der Produzent zahlt dem Abnehmer:

Eine jährliche Gebühr: Am Jahrestag der Unterzeichnung der Vereinbarung ist eine branchenübliche Gebühr an den Käufer zu entrichten; eine Provision: Ein prozentualer Anteil am Nominalwert jeder Lieferung ist als Provision zu entrichten; und direkte Kosten: Für jeden vom Abnehmer abgeschlossenen Kaufvertrag.

Beendigung Fälle, die zur Beendigung führen, beruhen auf Folgendem: Versäumnis des Produzenten, die geforderte Menge an schwarzer Masse zu liefern; Versäumnis des Produzenten, die vorgegebenen Produktspezifikationen zu erfüllen; Nichtzahlung der erforderlichen Gebühren an den Käufer und Versäumnis des Abnehmers, die Bedingungen für die Produktabnahme zu erfüllen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

