Rekordrally geht in die Fortsetzung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Tag Pause dürfte der Dax am Mittwoch seine Rekordjagd wieder aufnehmen. Der Dow Jones Industrial hatte in New York seine Kursgewinne nach dem europäischen Handelsschluss ausgebaut und dies bringt dem Dax nun eine positive Vorgabe. Zwei Stunden vor dem Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex ein halbes Prozent höher auf 21.154 Punkte. Dies würde für eine neue Bestmarke reichen, denn die alte vom Montag liegt bei knapp 21.055 Punkten. Am Vortag war der Dax an dieser knapp gescheitert.

Dreh- und Angelpunkt des Geschehens bleibt der neue US-Präsident Donald Trump, der am Vorabend an den New Yorker Börsen am ersten Handelstag nach seiner Amtseinführung für gute Stimmung sorgte. Laut der Commerzbank treibt der Fakt die Börsen an, dass seine Politik noch keine sofortigen Importzölle vorsieht. Allerdings gehen die Experten der Bank davon aus, dass mittelfristig drastische Maßnahmen zu erwarten sind. Eine Überprüfung der Außenhandelspolitik solle bis April die notwendige Grundlage dafür schaffen.

Trump stellte bislang Zölle von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada in Aussicht. In Richtung China sagte der Republikaner, er denke über Zölle von 10 Prozent nach, was über Nacht die China-Börsen etwas belastete. Außerdem droht er der Europäischen Union mit Zöllen./tih/jha/