adidas: Starkes Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen!

"Ich bin sehr zufrieden damit, wie sich das vierte Quartal und das Gesamtjahr für Adidas entwickelt haben", sagte adidas-Chef Bjørn Gulden, zumal das Weihnachtsgeschäft für den Handel schwierig gewesen sei. Und weiter: "Wir sehen deutlich, dass das Interesse der Konsumenten und Händler an unseren Produkten sowohl im Lifestyle- als auch im Performance-Bereich wächst."

Der deutsche Sportartikelhersteller adidas hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 abgeschlossen und die Erwartungen für das vierte Quartal deutlich übertroffen. Vorläufigen Ergebnissen zufolge stieg der währungsbereinigte Umsatz im vierten Quartal um 19 Prozent und der Umsatz in Euro um 24 Prozent auf 5,965 Milliarden Euro. Auch ohne Berücksichtigung der Yeezy-Umsätze betrug das Wachstum beeindruckende 18 Prozent.

Ein Highlight des Quartals war die Verbesserung der Bruttomarge um 5,2 Prozentpunkte auf 49,8 Prozent (Vorjahr: 44,6 Prozent). Das Betriebsergebnis drehte ins Plus und erreichte 57 Millionen Euro nach einem negativen Betriebsergebnis von 377 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete adidas ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 12 Prozent. In Euro stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 23,683 Milliarden Euro (2023: 21,427 Milliarden Euro). Ohne Berücksichtigung der Yeezy Umsätze betrug das währungsbereinigte Wachstum 13 Prozent. Die Bruttomarge verbesserte sich im Jahresvergleich um 3,3 Prozentpunkte auf 50,8 Prozent, während das Betriebsergebnis mit 1,337 Milliarden Euro (2023: 268 Millionen Euro) die Milliardengrenze überschritt.

adidas wird die endgültigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 sowie eine Prognose für 2025 am 5. März 2025 veröffentlichen. Investoren und Analysten erwarten mit Spannung die bevorstehenden Ankündigungen, die das Potenzial haben, die positive Entwicklung des Unternehmens weiter voranzutreiben.

Positive Einschätzung von JPMorgan

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für adidas nach ersten Eckdaten für das vergangene Jahr von 266 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laut Analystin Olivia Townsend habe das Unternehmen mit einer überraschend starken Umsatzentwicklung überzeugt, die sich auch positiv auf das operative Ergebnis ausgewirkt habe. Der offizielle Ausblick für 2025 werde zwar erst im März erwartet, die bisherigen Signale seien aber vielversprechend. Townsend habe die Einstufung "Positive Catalyst Watch" für die Aktie zurückgenommen, da die erwarteten positiven Ereignisse eingetreten seien.

An der Börse Frankfurt notiert die Aktie im frühen Handel am Mittwoch mehr ein Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 252,80 Euro (Stand 08:06 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 253,3EUR auf Tradegate (22. Januar 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.





Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!