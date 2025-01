Trump bringt TikTok-Deal mit Elon Musk ins Spiel! Chinesen offenbar dafür

Medienberichten zufolge erwägt die chinesische Regierung den Verkauf von TikTok an Elon Musk. Auch US-Präsident Donald Trump erklärte gegenüber Pressevertretern, dass er einen Kauf durch Musk begrüßen würde: "Ich bin offen dafür, wenn Elon TikTok kaufen will."

Er brachte auch einen Verkauf an Oracle-Chef Larry Ellison ins Spiel: "Ich möchte, dass Larry es auch kauft." Außerdem schlug er vor, dass TikTok zur Hälfte den USA gehören sollte. "Ich würde jemandem sagen: Kauft es und gebt die Hälfte den USA. Dann bekommt ihr die Lizenz." ByteDance würde von einem "ultimativen Partner" in den USA profitieren, so Trump weiter.