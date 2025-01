Horizon Petroleum meldet Notierung an der Tradegate Exchange in Deutschland

Horizon Petroleum Ltd. („Horizon“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Börsenzulassung an der Tradegate Exchange in Deutschland erhalten und den Handel aufgenommen hat. Die neue Notierung wird den Bekanntheitsgrad des Unternehmens in Europa erhöhen und europäischen Anlegern einen besseren Zugang zu den Aktien von Horizon ermöglichen. Sie bietet dem Unternehmen eine hervorragende Gelegenheit, seine bestehende Aktionärsbasis in Europa zu erweitern.

„Die Notierung an der Tradegate Exchange zusammen mit dem zuvor bekannt gegebenen Marketing- und Investor-Relations-Vertrag mit Plutus ist insofern wichtig für Horizon, als wir unsere Vermögensbasis in Polen und Europa weiter ausbauen“, so Dr. David Winter, Chief Executive Officer von Horizon Petroleum. „Sie bietet uns die ausgezeichnete Gelegenheit, mit einem vielfältigen und wachsenden Pool von Investoren in Europa in Kontakt zu treten und eine größere Liquidität im Handel mit den Aktien von Horizon zu schaffen. Dies wird für die Entwicklung unserer Gaserschließungsprojekte in Polen und unser längerfristiges Wachstum bei der Umsetzung unserer europäischen Gasstrategie von entscheidender Bedeutung sein.“

Über Tradegate Exchange

Die Tradegate AG ist als Marktspezialist an Europas Handelsplatz mit der größten Liquidität, der Tradegate Exchange, tätig. Als Marktspezialist und Liquiditätsanbieter verwaltet Tradegate über 10.000 deutsche und internationale Aktien und Exchange Traded Products (ETPs). Dies gewährleistet eine schnelle und direkte Ausführung von Wertpapiergeschäften und ist damit eine ideale Plattform für Investoren. Tradegate ist der führende Liquiditätsgarant auf Brokerseite und verzeichnet seit dem Jahr 2000 ein stetiges Wachstum.

Eine Notierung an der Tradegate Exchange bietet mehrere mögliche Vorteile, darunter:

- Erhöhte Sichtbarkeit: Unternehmen können Zugang zu einem größeren Pool europäischer Investoren erhalten und so ihre Marktpräsenz erhöhen.

- Zugang zu Kapital: Eine breitere Investorenbasis kann zu einem größeren Interesse an zukünftigen Kapitalbeschaffungen führen und so Wachstums- und Expansionsinitiativen erleichtern.