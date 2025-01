Frontalangriff durch Bullen

Ein erfolgreicher Sprung über den 200-Tage-Durchschnitt bei 1.076 US-Cents sowie den knapp darüber verlaufenden Horizontalwiderstand von 1.078 US-Cents dürfte dem Soja-Future weiteres Oberwasser verleihen, infolgedessen könnten Kursgewinne an 1.127 und mittelfristig 1.181 US-Cents folgen und sich für ein längerfristiges Long-Engagement anbieten. Unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei 1.008 US-Cents würde dagegen die Gefahr erneuter Rücksetzer auf 979 US-Cents und die Verlaufstiefs aus August letzten Jahres bei 968 US-Cents dagegen spürbar zunehmen. Aktuell zeichnet sich ein solches Szenario nicht ab, vielmehr versuchen Investoren eine fünfwellige Impulswelle durchzusetzen.

Fazit

Sobald das Widerstandsband zwischen 1.076 und 1.078 US-Cents mindestens auf Tagesbasis überwunden wird, würden dies erste Anzeichen auf eine Erholungsbewegung an 1.127 und darüber 1.181 US-Cents liefern. Dementsprechend könnte ein Long-Investment beispielshalber über das mit einem Hebel von 5,9 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX38FX abgeschlossen werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf insgesamt 60 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 2,83 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber den Bereich von 1.055 US-Cents aber noch nicht überschreiten, im Schein würde sich ein dementsprechender Stopp-Kurs von 1,61 Euroergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen an Zeit einplanen.