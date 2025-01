Valona feiert die Anerkennung als Leader im Bereich Market and Competitive Intelligence

HELSINKI, Finnland, 22. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Valona, ein globaler Vorreiter bei KI-gesteuerten Markt- und Wettbewerbsintelligenzlösungen, gab heute seine Ernennung zum Leader im The Forrester Wave: Market and Competitive Intelligence Platforms, Bericht Q4 2024, bekannt.

Das Unternehmen erhielt in 17 von 31 Bewertungskriterien die höchstmögliche Punktzahl, unter anderem:

Erweiterte generative KI-Funktionen

Globale Reichweite und Lieferung

Öffentlich zugängliche Datenquellen

Proprietäre, kostenpflichtige Quellen

Suchergebnisse und Filterung

Kundenerfolg und Support

Die unabhängige Forrester Wave-Bewertung1 bewertet 11 Anbieter von Markt- und Wettbewerbsinformationsplattformen (M&CI) und konzentriert sich dabei auf aktuelle Angebote, Strategien und Kundenfeedback. Der Bericht würdigt Valonas außergewöhnliche strategische Vision und den Einsatz der eigenen generativen KI-Technologie, um Informationen lange vor anderen Anbietern zusammenzufassen, sowie das umfassende Angebot, das durch Analysten- und Beratungsunterstützung abgerundet wird.

Dem Forrester-Bericht zufolge war die Valona-Plattform „schon immer außergewöhnlich bei der Beschaffung von öffentlichen Informationen" und verfügt über eine „extrem zuverlässige" Plattform. In dem Bericht heißt es außerdem, dass Valona „hervorragend für große Unternehmen geeignet ist, die eine bewährte und hochentwickelte Plattform mit globalen Einblicken und Analysten-/Beratungsunterstützung für den Aufbau von Intelligence-Fähigkeiten über mehrere Funktionen hinweg wünschen".

„Wir sind stolz darauf, in der Bewertung von Forrester als Leader anerkannt zu werden", so Kimmo Havu, CEO von Valona. „Für uns ist diese Anerkennung eine Bestätigung unseres strategischen Ansatzes im Bereich Marktforschung und stärkt unsere Position als innovativer Partner für globale Unternehmen."

„Wir stellen nicht nur Daten zur Verfügung. Unsere Plattform liefert Entscheidungsträgern in einer zunehmend dynamischen Marktlandschaft zuverlässige Erkenntnisse, die sie in die Lage versetzen, sich in einem komplexen Geschäftsumfeld sicher zu bewegen. Indem wir Rohdaten in strategische Erkenntnisse umwandeln, ermöglichen wir es unseren Kunden, Marktveränderungen vorherzusehen, die Wettbewerbsdynamik zu verstehen und blinde Flecken zu beseitigen, bevor sie zu kritischen Herausforderungen werden."