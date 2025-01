JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 1.000 auf 1.200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien "nahezu makellos" gewesen, schrieb Analyst James Heaney in …