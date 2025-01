CATL-Aktie gibt nach: Weltgrößter Batteriekonzern warnt vor Umsatzeinbruch

Die Nettogewinne stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 11,1 Prozent bis 20,1 Prozent. Trotz des Zuwachses ist dies die niedrigste Gewinnsteigerung seit fünf Jahren. Die endgültigen Geschäftszahlen will CATL am 15. März vorlegen. In China ist es üblich, dass Unternehmen ihre Gewinnschätzungen vorab veröffentlichen, wenn es signifikante Veränderungen gibt.

Lithiumpreis als Stolperstein

CATL hatte 2022 mit der Eröffnung eines riesigen Lithium-Hubs in der Provinz Jiangxi auf die damaligen Spitzenpreise reagiert. Doch die Rohstoffpreise sind seit ihrem Höchststand um 86 Prozent gefallen. Firmengründer Robin Zeng erklärte im November 2024, dass die Produktion in der Mine eingestellt werde, nachdem die gesteckten Ziele erreicht worden seien.

Fokus auf Internationalisierung

Trotz der Rückschläge diversifiziert CATL sein Geschäftsmodell. Im Dezember stellte das Unternehmen ein neues Chassis für Elektrofahrzeuge vor und plant Investitionen in Stromnetze. Zudem treibt CATL seine Expansion in Europa voran. In Ungarn entsteht eine Batteriefabrik mit einer Kapazität von 100 GWh, die Kunden wie Mercedes-Benz und BMW beliefern soll. Eine weitere Fabrik in Spanien wird gemeinsam mit Stellantis gebaut.

Pan Jian, Co-Chairman von CATL, kündigte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos weitere Joint Ventures mit europäischen Automobilherstellern an. Zudem plant das Unternehmen für 2025 einen Börsengang in Hongkong, der einer der größten des Stadtstaats werden könnte.

Marktanteil wächst

Trotz Gegenwind konnte CATL seine Führungsposition auf dem heimischen Markt ausbauen. Der Marktanteil bei Batterien für chinesische Elektrofahrzeuge stieg 2024 auf 45,1 Prozent. Konkurrenten wie BYD und CALB verloren dagegen Marktanteile.

Der Aktienkurs von CATL bleibt vorerst unter Druck. Die langfristigen Expansionspläne des Unternehmens könnten dem Wachstum und dem Marktwert jedoch neue Impulse verleihen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion