Zahl der enthaltenen Unzen um mehr als das Zweieinhalbfache erhöht!

Die Effizienz der Bohrkampagnen von Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG) auf dem RC Gold-Projekt im Yukon beeindruckt immer wieder auf’s Neue, so auch jetzt bei der Veröffentlichung der neuen Ressourcenschätzung (MRE). Mit gerade einmal 11.725 Metern an zusätzlichen Diamantbohrungen seit der Veröffentlichung der ersten Ressourcenschätzung Anfang 2023 hat das Unternehmen die Goldressource seiner Blackjack-Lagerstätte von 900.000 Unzen bei 0,83 g/t auf jetzt insgesamt 2.335.000 Unzen mehr als verdoppelt und außerdem die Durchschnittsgehalte sowohl in der Kategorie der angezeigten wie auch bei den geschlussfolgerten Ressourcen deutlich erhöht. Mit jedem Bohrmeter hat das Unternehmen demnach und umgerechnet 122 Unzen Gold zusätzlicher Ressourcen erbohrt!