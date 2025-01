Jefferies hebt Ziel für Netflix auf 1.200 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 1.000 auf 1.200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien "nahezu makellos" gewesen, schrieb Analyst James Heaney in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Neukundenzuwachs sei der höchste der Unternehmensgeschichte./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2025 / 22:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2025 / 22:08 / ET