Evotec vorbörslich beliebt wegen Fördermitteln aus Südkorea

schrieb 17.01.25, 10:16

Frohes neues 2025!



Damit wieder etwas fundiertes in diesen Thread reinkommt, verweise ich auf den aktuell veröffentlichten GB 2023 von Aptuit / England.

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/07710692

Im Bericht kann man z.B. folgendes lesen:

1. Umsatz minus 26,3 % auf 30 Mio. Pfund. Daraus resultierend ein Verlust von 6,4 Mio. Pfund (2022: +6,2 Mio)



übersetzt:

2. Die Zahl der eingegangenen Ausschreibungen, der abgegebenen Angebote und der unterzeichneten Verträge hat im Jahr 2024 deutlich zugenommen, und dieser Trend dürfte sich fortsetzen, da Pharma- und Biotech-Unternehmen großes Interesse an Verlagerungs-/Nearshoring-Möglichkeiten haben, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Verabschiedung des US-BIOSECURE Act.



Für die kommerzielle API-Herstellung wurden langfristige Liefervereinbarungen und Kaufaufträge für mehrere API-Produkte abgeschlossen, die einen stetigen Umsatzstrom in unseren Werken für 2024, 2025 und darüber hinaus garantieren.



Der Umfang der Projektarbeit, die aus Evotecs kontinuierlichen Partnerschaften zwischen Forschung und Entwicklung stammt, hat sich im Jahr 2024 im Rahmen der pharmazeutischen Entwicklung in Großbritannien deutlich erhöht und bietet dem Unternehmen eine Risikominderung durch einen zusätzlichen Umsatzstrom.