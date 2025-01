Bilanzgewinne sollten bis 2027 stark steigen!

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sorgt dafür, dass den europäischen Rüstungskonzernen wie Rheinmetall die Türen für neue Geschäfte und Wachstum offen stehen. Auch die Europäische Investitionsbank (EIB) will ihre Unterstützung für die Rüstungsindustrie stark ausbauen. Viele der EU-Länder sind auch NATO-Mitgliedsländer und stehen unter zusätzlichem Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump sie wiederholt aufgefordert hat, ihre Verteidigungsausgaben drastisch zu erhöhen. Das Bundeskartellamt legt Deutschlands größter Waffenschmiede Rheinmetall bei ihren milliardenschweren Italien-Plänen keine Steine in den Weg. Die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens von Rheinmetall und dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo sei freigegeben worden. Es soll Schützenpanzer und Kampfpanzer sowie Spezialfahrzeuge zum Brückenlegen fertigen.

Die russische Invasion in die Ukraine sorgte bei Rheinmetall für ein Kursfeuerwerk von aktuell knapp 600 Prozent. Der Kursanstieg ist in Stufen erfolgt. Nach einem starken Kursgewinn, beginnend mit Anfang Oktober 2023 bis Anfang April 2024, hat das Papier eine Seitwärtsrange ausgebildet. Ab dem 15. November 2024 konnte die Kursentwicklung diese Seitwärtsrange nach oben hin verlassen. Zunehmende Kriegsrhetorik und eine Ausweitung der Kampfhandlungen haben für die Bildung einer Aufwärtsspirale gesorgt. Egal, wie der Krieg in der Ukraine ausgeht, wird Europa die Rüstungsausgaben drastisch erhöhen. Dieser Umstand fließt aktuell in den nach oben strebenden Kurs von Rheinmetall ein. Eine allfällige Kurskorrektur könnte bis zur Unterstützung bei 571,80 Euro laufen. Dies entspricht der Obergrenze der letzten Seitwärtsentwicklung. Aus heutiger Sicht sollte sich das Papier aber nicht tiefer als die untere Grenze der Seitwärtsrange bei 460,90 Euro entwickeln. An der Oberseite der Kursentwicklung wird aktuell das Allzeithoch bei 706,20 Euro markiert. Aus fundamentaler Sicht existiert bis zum Geschäftsjahr 2027 eine Konsensschätzung zu einem Gewinnplus von 165 Prozent. Dies senkt aktuell das entsprechende erwartete KGV auf 13,54.

Rheinmetall AG (Tageschart in Euro) Tendenz: