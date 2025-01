Japanische Aktien mit Gewinnen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Neben den Plänen des neuen US-Präsidenten galt es Vorgaben großer US-Technologiewerte zu verarbeiten. Gewinnen von Netflix und Oracle standen in den USA Verluste von Apple entgegen.

Eine Zinserhöhung der japanischen Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung um 0,25 Prozentpunkte gelte unterdessen als gesetzt, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Eine stärkere Reaktion des Marktes sei nur zu erwarten, wenn es nicht so kommen sollte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Handel mit einem Plus von 1,58 Prozent auf 39.646,25 Zählern. Leichte Gewinne verzeichneten auch australische Aktien. Der Leitindex S&P/ASX 200 legte um 0,33 Prozent auf 8.429,79 Punkte zu.

Dagegen kam es an den chinesischen Finanzmärkten zu Kursverlusten. Hintergrund waren Neuigkeiten zu den US-Zollplänen. "Neben den bereits avisierten jeweils 25 Prozent auf Einfuhren aus Mexiko und Kanada stehen jetzt 10 Prozent auf alle Einfuhren aus China im Raum", merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten chinesischen Festlandwerten verlor 0,93 Prozent auf 3.797,02 Punkte, während der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong im späten Handel um 1,62 Prozent auf 19.780,42 Punkte sank./mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 213,5 auf Tradegate (22. Januar 2025, 09:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -5,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,82 %. Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,23 Bil.. Apple zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 239,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 265,00USD was eine Bandbreite von -6,28 %/+24,18 % bedeutet.