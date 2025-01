First Nordic nimmt Herrn Henrik Lundin in das Board of Directors auf

Toronto, Ontario, 22. Januar 2025 / IRW-Press / First Nordic Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „FNM“) (TSX-V: FNM; OTC: FNMCF; FWB: HEG0) gibt bekannt, dass Herr Henrik Lundin in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde.

Herr Lundin verfügt über 19 Jahre Erfahrung im technischen und geschäftlichen Bereich des Rohstoffsektors und war in verschiedenen Funktionen in der Geschäftsführung und im Board of Directors bei privaten und börsennotierten Unternehmen in der Bergbaubranche sowie im Öl- und Gassektor tätig. Zuvor war er Chairman von Gold Line Resources Ltd. („Gold Line“), einem der Vorgängerunternehmen von FNM. Bei Gold Line war Henrik Lundin an der anfänglichen Konsolidierung des gürtelübergreifenden Projektpakets in Schweden sowie an der Übernahme des Projekts im Grünsteingürtel Oijärvi in Finnland von Agnico Eagle Mines Ltd. beteiligt. Herr Lundin zeichnete auch als Chief Operating Officer für die weltweiten Aktivitäten von TAG Oil Ltd. verantwortlich. Er arbeitete auch für Lundin Energy AB in Norwegen, bevor er zu Aker BP ASA wechselte, wo er derzeit als Advanced Reservoir Engineer tätig ist. Henrik ist schwedischer Staatsbürger und hat einen B.Sc.-Abschluss in Petroleum Engineering von der Colorado School of Mines in Colorado (USA).

Taj Singh, CEO von FNM, sagt dazu: „Im Namen des Board of Directors und des Managementteams freue ich mich sehr, Henrik bei FNM begrüßen zu dürfen. Seine Erfahrung in Europa und sein Fachwissen werden für FNM im Hinblick auf den Ausbau unserer Projekte in Skandinavien ohne Frage von großer Bedeutung sein. Darüber hinaus sollten sich Henriks Kontakte und Verbindungen in Europa in naher Zukunft angesichts der geplanten Börsennotierung in Schweden als besonders nützlich erweisen.“

Henrik Lundin erklärt: „Ich freue mich, dem Board of Directors von FNM beizutreten. FNM hat bei der Konsolidierung und Etablierung eines der bedeutendsten europäischen Goldlager in diesem Sektor großartige Arbeit geleistet. Es scheint der richtige Ort und die richtige Zeit für FNM zu sein, da sowohl Schweden als auch Finnland mit ihrer langjährigen und beeindruckenden Geschichte im Bergbau entschlossen scheinen, größere Bedeutung in der Mineralindustrie zu erlangen.“

Seite 2 ► Seite 1 von 3