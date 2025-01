Der Genius(TM)-Agent von VERSES schlägt führende KI-Algorithmen bei wichtiger Branchen-Benchmark

Vancouver, BC – 22. Januar 2025 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQX:VRSSF) („VERSES“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf Systeme der künstlichen Intelligenz der nächsten Generation spezialisiert hat, gab heute die vorläufigen Ergebnisse seiner Variante der „Atari 100K Challenge“ bekannt, einer führenden KI-Branchen-Benchmark, bei dem Software-Agenten anhand einer begrenzten Menge an Trainingsdaten selbstständig Gameplay-Fähigkeiten erlernen müssen.

Die Ergebnisse, die in einem Blog-Post auf der Website des Unternehmens unter dem Titel „Mastering Atari Games with Natural Intelligence“ [Beherrschung von Atari-Spielen mit natürlicher Intelligenz] abrufbar sind, veranschaulichen, wie Agenten auf der Basis von GeniusTM, einem Toolkit zur Entwicklung intelligenter Agenten, in der Lage waren, die Leistung hochmoderner Algorithmen des Typs Deep Reinforcement Learning (DRL) und Transformer unter Einsatz von 90 % weniger Daten zu erreichen oder zu übertreffen. DRL ist der Algorithmus, der der Funktionalität etwa von AlphaZero, AlphaGo und AlphaFold von Google Deepmind zugrunde liegt, während Transformers das Fundament von generativer KI und Large-Language-Models (LLM) wie GPT von OpenAI und anderen beliebten Modellen bilden, etwa Claude von Anthropic, Gemini von Google, Llama von Meta, Grok von X.AI und anderen.

„Die Atari Challenge steht für mehr als nur Maschinen, die Spiele spielen. Videospiele sind stellvertretend für die komplexen dynamischen Systeme, die in unserem Leben allgegenwärtig sind“, sagte Gabriel René, Gründer und CEO von VERSES. „Wir müssen der KI helfen, uns besser durch die Komplexität und Ungewissheit der realen Welt zu navigieren, und doch sind die hochmodernen KI-Algorithmen immer noch zu unzuverlässig, ineffizient und unerklärbar. Obwohl noch weitere Arbeit ansteht, um diese Forschung in das Produkt Genius zu überführen, sind wir der Ansicht, dass diese frühen Ergebnisse und die Forschung, die dahinter steht, eine historische Verlagerung hin zur Entwicklung einer smarteren, sichereren und skalierbareren KI erkennen lassen.“

