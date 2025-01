Donald Trump liebt eher V8 – E-Mobilität gibt dennoch Gas! Tesla, BYD, NIO, Kuniko versus Nel und Plug Power

Seit vorgestern ist der Republikaner Donald Trump als 47. Präsident der USA vereidigt. In Windeseile verließen die ersten Dekrete das Oval Office. Vordringlich ging es um die Flüchtlinge an der mexikanischen Grenze, dem Ausstieg aus der WHO und die Aufkündigung des Pariser Klimaabkommens. In Trumps politischem Gebaren steckt enormer Sprengstoff, denn gerade die westlichen Industriestaaten haben ihre Investitionsausgaben in Sachen GreenTech zwischen 2020 und 2024 um 50 % drastisch erhöht und folgen den vereinbarten „NetZero“-Zielen. Folgt jetzt die Rolle rückwärts? Schwer denkbar. Wir halten sogar einen Alleingang der EU für möglich, denn in Sachen Batterie-Entwicklung gibt es viele nennenswerte Fortschritte. Das macht Hoffnung und birgt gute Renditen für Investoren.

E-Mobilität – Wird unter Donald Trump alles über den Haufen geworfen?

Am 21. Januar 2025 unterzeichnete US-Präsident Donald Trump eine Exekutivanordnung, die mehrere Maßnahmen zur Rücknahme der Elektromobilitäts-Initiativen der Joe Biden Regierung einleitete. Konkret widerrief er das Ziel, bis 2030 einen Anteil von 50 % an Elektrofahrzeugen bei Neuwagenverkäufen zu erreichen, und fror nicht genutzte Fördermittel für den Ausbau der Ladeinfrastruktur ein. Zudem kündigte er an, die Abgasnormen zu lockern und die Subventionen für Elektrofahrzeuge zu überprüfen. Diese Schritte spiegeln Trumps kritische Haltung gegenüber der Elektromobilität wider und könnten die zukünftige Entwicklung des EV-Marktes in den USA erheblich beeinflussen. Diametral dazu entwickeln sich die Initiativen der EU konstant weiter nach vorne. Zum Beispiel soll es bis 2030 über 1 Million Ladestationen geben, bis 2035 sollen Neuwagen komplett emissionsfrei sein. Viele Mitgliedstaaten bieten Prämien oder Steuervergünstigungen für den Kauf von Elektrofahrzeugen an, auch die Union denkt nach einer Regierungs-Übernahme im Februar über die Wiedereinführung der Umweltprämie nach. Die Wirtschaft sieht sich aktuell mit zwei verschiedenen Welten konfrontiert, für Anleger gilt das Gebot der Selektion.