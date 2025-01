Gold steigt

Tagesbericht vom 22.01.25



Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 2.725 auf 2.745 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 2.750 $/oz um 32 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich freundlich.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



USA verlassen das Pariser Klimaabkommen, rufen den Notstand an der Grenze zu Mexiko aus, rufen den Energienotstand aus, setzen die Entwicklungshilfe aus und treten aus der WHO aus (Quelle: Tagesschau.de).



Schlagzeilen in den deutschen Medien:



„Schwerer Dämpfer für Trump. Ex-Frau erhebt Vorwürfe gegen Pentagon-Kandidat Hegseth“ (Bild.de).



„Er springt und lügt – Trumps Rede war ein Durcheinander“ (n-tv.de).



„Trump erlaubt Festnahmen in Kirchen und Schulen“ (Spiegel online).



„Trump inszeniert sich als Auserwählter Gottes – wie weit kommt er damit“ (Stern online).



„Trumps zweite Amtszeit. Hysterie ist die falsche Antwort“ (Zeit online).



„Kanada geeint gegen Trump“, „Trumps zweite Amtszeit. Vetternwirtschaft und Korruption spielen enorme Rolle“ (Tagesschau.de).



„Eine perfide, neue Trump-Strategie“ (t-online.de).





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 84.895 Euro/kg, Vortag 84.204 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber verbessert sich (aktueller Preis 30,74 $/oz, Vortag 30,47 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 941 $/oz, Vortag 940 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 943 $/oz, Vortag 924 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 78,91 $/barrel, Vortag 79,79 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich freundlich. Der Xau-Index verbessert sich um 2,1 % oder 3,1 auf 150,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Agnico 2,5 %. Barrick gibt 1,3 % nach. Bei den kleineren Werten können Gold Resource 13,4 %, First Mining 8,3 % und Monument 6,1 % zulegen. Rusoro geben 4,6 % und Northern Dynasty 4,0 % nach. Bei den Silberaktien verbessern sich Minaurum 5,3 %, Hochschild 3,9 % und Hecla 3,7 %. Aya und Metallic geben jeweils 6,1 % nach.

