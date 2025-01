Klasse Zahlen: Dividendenkönig Procter & Gamble stürmt an die Dow-Jones-Spitze!

Die Anteile des Konsumgüterkonzerns Procter & Gamble hatten in den vergangenen Wochen stark zu kämpfen. Als Unternehmen mit einer zwar beeindruckenden Dividendenhistorie, aber einer derzeit vergleichsweise niedrigen Ausschüttungsrendite geriet die Aktie aufgrund des anhaltenden Anstiegs bei den Renditen für US-Staatsanleihen stark unter Druck. Es drohte der Absturz der Anteile .

Am Mittwochmittag hat das Unternehmen gemeinsam mit seinem Mitbewerber Johnson & Johnson, dessen Quartalszahlen Sie hier nachlesen können, seinen Geschäftsbericht vorgestellt. Allzu hoch waren die Erwartungen nicht, nachdem Procter & Gamble in den USA mit der wachsenden Konkurrenz durch Eigen- und Handelsmarken zu kämpfen hat.

Nachfragesorgen erfolgreich besänftigt

Mit einem Umsatzstieg von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf insgesamt 21,9 Milliarden US-Dollar hat Procter & Gamble die Nachfragesorgen erfolgreich adressieren können. Das Umsatzergebnis fiel damit um 310 Millionen US-Dollar höher aus als Analysten erwartet hatten.

Zu verdanken ist die Umsatzentwicklung vor allem einem höheren Verkaufsvolumen, das um 3 Prozent gestiegen ist, während sich die Preise kaum oder leicht negativ entwickelt haben.

Dem Gewinn pro Aktie hat die Stagnation der Endverbraucherpreise keinen Abbruch getan. Der fiel mit 1,88 US-Dollar um 2 Cent über den Schätzungen aus. Im Vorjahresquartal hatte Procter & Gamble einen Ertrag von 1,84 US-Dollar je Anteilsschein erzielt.

Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen einen auf die Anteilseigener entfallenden Nettogewinn in Höhe von 4,63 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 3,47 Milliarden US-Dollar – der allerdings war durch einmalige Wertminderungen in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar belastet.

Ausblick für 2025 bestätigt, 17 Milliarden US-Dollar für Aktionäre

Seine Gesamtjahresprognose hat der Konzern bestätigt. Gerechnet wird mit einem Gewinnwachstum von 10 bis 12 Prozent. Insgesamt strebt Procter & Gamble einen Ertrag von 6,91 bis 7,05 US-Dollar an. Damit liegt die Midpoint-Guidance von 6,98 US-Dollar um 5 Cent über der Konsensprognose von 6,93 US-Dollar pro Aktie.

Was die Kapitalallokation betrifft, hat das Management angekündigt, rund 10 Milliarden US-Dollar Dividenden an auszuschütten. Zudem sollen Aktien im Wert von 6 bis 7 Milliarden US-Dollar zurückgekauft werden. Das dürfte die Anteile in marktschwachen Phasen stützen und zudem für ein anhaltend großes Interesse von Dividendeninvestoren sorgen.

Aktie gefragt, Rebound hält an

Die bekräftige Prognose sowie die über den Erwartungen ausgefallenen Zahlen belohnen Anlegerinnen und Anleger in der US-Vorbörse mit Kursgewinnen von rund 3 Prozent.

Damit kann sich die Aktie weiter von der erst kürzlich zurückeroberten Unterstützung bei 160 US-Dollar entfernen und dürfte ihren Rebound fortsetzen. Was die seit dem Jahreswechsel erzielte Performance betrifft, ist der Vorzeichenwechsel zum Greifen nahe.

Fazit: Gutes Ergebnis, aber begrenztes Aufwärtspotenzial

Der Dividendenkönig hat mit einem starken Geschäftsbericht die Sorgen um sinkende Margen und einen erhöhten Wettbewerbsdruck erfolgreich adressieren können. Die Aktie dürfte am Mittwoch gefragt sein und ihre vor einigen Tagen gestartete Erholung fortsetzen.

Für den in der US-Vorbörse erzielten Kurs von etwa 166 US-Dollar ist die Aktie auf der Basis der unternehmenseigenen Gewinnschätzung für 2025 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,8 bewertet. Das liegt um etwa 5 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Damit besteht aus fundamentaler Perspektive noch etwas Aufwärtspotenzial, allzu hohe Renditen sollten sich Anlegerinnen und Anleger derzeit jedoch nicht ausrechnen. In der Konsumgüterbranche könnten Turnaround-Kandidaten wie ConAgra oder General Mills mittelfristig die attraktiveren Werte sein – zumal sie mit 5,5 und 4,0 Prozent die derzeit höheren Dividendenrenditen bieten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

