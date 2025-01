Dax startet deutlich fester - Erleichterung über ausbleibende Zölle

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.272 Punkten berechnet, damit ein Plus von 1,1 Prozent zum Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Adidas-Aktien, am Ende die Papiere von Porsche und Porsche Automobil.



"Die Anleger in Frankfurt gehen in den ersten Stunden der Amtszeit des neuen Präsidenten weiter ins Risiko", kommentierte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Das liegt auch daran, dass Strafzölle nicht zu seinen ersten Maßnahmen zählen, jene gegen Mexiko und Kanada einmal ausgenommen, die aber auch erst elf Tage später in Kraft treten. Das legt nahe, dass Trump hier noch einmal verhandeln will."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Porsche SE Vz! Long 34,50€ 0,26 × 14,20 Zum Produkt Short 39,24€ 0,27 × 14,19 Zum Produkt