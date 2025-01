Gold vor Ausbruch: Diese drei Aktien müssen Anleger jetzt kennen!

In der ersten Wochenhälfte sorgte vor allem die Unberechenbarkeit des am Montag ins Amt berufenen US-Präsidenten Donald Trump für anhaltendes Kaufinteresse . Dieses wurde durch eine unverändert hohe Notenbanknachfrage infolge hoher Staatsdefizite gestützt.

Die anhaltende Stärke von Gold , das sich seit dem Jahreswechsel um mehr als 5 Prozent verteuern konnte, ist bemerkenswert. Eigentlich sollten der starke US-Dollar sowie der Anstieg der Renditen bei US-Staatsanleihen für Gegenwind sorgen. Nichtsdestotrotz steht das Edelmetall am Mittwoch unmittelbar vor einem neuen Allzeithoch.

Das sind die derzeit aussichtsreichsten Gold-Aktien!

Damit dürften neben dem Edelmetall selbst auch Gold-Aktien wieder gefragt sein. wallstreetONLINE stellt die derzeit aus charttechnischer Perspektive aussichtsreichsten drei vor. Nicht berücksichtigt wird jedoch Barrick Gold, das aufgrund der eskalierten Streitigkeiten mit der Militärjunta in Mali gemieden werden sollte.

Eine aussichtsreiche Rebound-Chance bietet aktuell das Papier von Newmont, dem größten Goldförderkonzern der Welt. Die Anteile der Nummer 1 haben im vergangenen Herbst stark korrigiert, nachdem die Kostenprognosen einiger Gold-Unternehmen, darunter Newmont selbst, nicht zu überzeugen wussten.

Im Bereich von 36,50 US-Dollar ist die Aktie zuletzt jedoch auf Kaufinteresse gestoßen und hat mithilfe eines kurzfristigen Aufwärtstrends die 50-Tage-Linie sowie die Unterstützung bei 40 US-Dollar zurückerobern können. Das bietet Platz für einen Angriff auf die Widerstandszone bei 45 US-Dollar sowie die Chance auf einen Ausbruch darüber hinaus.

Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen ist aktuell als hoch zu bewerten, denn die technische Indikation hat sich stark erholt. Der Trendstärkeindikator MACD liegt inzwischen wieder im Plus und zeigt damit einen Aufwärtstrend an, während der Relative-Stärke-Index auf große technische Stärke hindeutet und für fortgesetzte Kursgewinne sorgen dürfte.

Während Newmont die Chance auf einen Rebound bietet, zeichnet sich bei Agnico Eagle Mines ein massiver Ausbruch ab. Im Fünf-Jahres-Chart ist eine Untertassenformation zu erkennen, die als besonders dynamisch verlaufende Trendwendeformationen gelten. Zuletzt ist es außerdem zu einer Bullenflagge gekommen, aus der Agnico am Dienstag nach oben ausbrechen konnte.

Damit ist die Aktie nur noch wenige Cent von einem neuen Rekordhoch und damit einem Ausbruch entfernt. Ein solches Rekordhoch würde ein starkes technisches Kaufsignal bedeuten, und dürfte die Anteile beflügeln. Unterstützt wird diese These durch die technische Indikation.

Sowohl der RSI als auch der MACD befinden sich seit bereits zweieinhalb Jahren in Aufwärtstrends – und das zunächst gegen den Trend der Aktie, was auf bullishe Divergenzen schließen lässt. Diese haben die Trendwende der Aktie aus technischer Perspektive möglich gemacht und bestätigen ihn inzwischen. Für eine Trendbeschleunigung spricht außerdem, dass der MACD unmittelbar vor dem Sprung über seine Signallinie steht.

Ganz ähnlich sieht es aktuell bei Kinross Gold aus. Auch hier liegt ein Ausbruchsszenario vor, wobei dieses im Unterschied zu Agnico Eagle Mines bereits im Gange ist. Auch hier liegt im Fünf-Jahres-Chart ein Cup-and-Handle-Pattern vor, wobei die Bullenflagge den "Henkel" der Untertassenformation darstellt.

Der Ausbruch der Aktie über dessen Oberkante hat bereits zu einem neuen Allzeithoch und damit einem Kaufsignal geführt, was für weiter steigende Kurse spricht. Das gilt auch mit Blick auf die technischen Indikatoren, die sich in mehrjährigen Aufwärtstrends befinden. Hier hat sich der MACD sogar bereits über die Signallinie schieben können, was für eine Aufwärtstrendbeschleunigung spricht.

Zur Unterseite ist die Aktie durch die 10-Dollar-Marke sowie die 50-Tage-Linie abgesichert. Das sorgt gegenwärtig für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis auf der Long-Seite.

Fazit: Ob Anti- oder Prozykliker – hier ist aktuell für jeden etwas dabei!

Gold steht weniger als ein Prozent vom Erreichen eines neuen Allzeithochs entfernt. Das dürfte die Aufmerksamkeit der Anleger wieder auf Minen-Aktien richten. Aus technischer Perspektive sind derzeit insbesondere Agnico Mines, Kinross und Newmont aussichtsreich.

Während Newmont mit einem vielversprechenden Rebound-Setup überzeugt, könnten Agnico und Kinross vor massiven Ausbruchsbewegungen stehen. Antizyklisch agierende Anlegerinnen und Anleger sollten daher vor allem auf Newmont setzen. Wer lieber prozyklisch agiert, setzt auf Agnico und Kinross. Darüber hinaus ist auch Freeport-McMoRan einen Blick wert. Hier gibt es zusätzlich zur Gold-Chance auch eine hohe Kupfer-Exposure.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion