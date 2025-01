Verdi lehnt Arbeitgeberangebot in Tarifverhandlungen bei TUI Fly ab

Ken_Ken schrieb 20.01.25, 21:51

Der Kindergarten ist wieder da.



Warum Kindergarten?



Dort wird noch geglaubt, wenn die Kindergärtnerin sagt" Man muß sich nur etwas ganz ganz fest wünschen dann geht es in Erfüllung".



Natürlich fände ich es auch schön wenn TUI ein Restrukurierungsprogramm machen würde.

Oder Warren Buffet einsteigen würde und den Laden in Ordnung bringt.

Ich fände es auch toll wenn die Regierung bessere Ideen hätte.

Ich fände es auch toll wenn Trump weise werden würde und keinen globalen Handelkrieg lostritt oder sonstigen Unfug macht.

Ich fände auch Weltfrieden ganz ganz toll.



Alleine mir fehlt der Glauben. Und ich weiß was ich kann und vor allem nicht kann. Und daran verschwende ich meine Zeit nicht.



Ich betrachte die FIrmen so wie sie sind - und dazu gehört nunmal das Management, und halte solange wie die Bewertung im jetzigen Zustand stimmt. Dann stoße ich sie ab. TUI ist eine Turnaroundspekulation und sonst nichts - ich denke wenn die wieder reguläre Dividenden zahlen ist der Wert ausgespielt und ich lasse euch endlich in Ruhe eure Verluste auszusitzen bis zum Sank Nimmerleinstag. Auf ein besseres Management zu hoffen und solange Verluste zu wälzen- da ist es besser ins Kasino zu gehen und eine große Summe auf die 29 zu setzen...



Träumt weiter von großen Umbrüchen. Von "Man müßte". Von "Ich würde erwarten". Oder kauft 51% der Aktien und bestimmt selbst was passiert.