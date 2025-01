LANZAJET WÄHLT WILTON INTERNATIONAL IN TEESSIDE FÜR SEINE NÄCHSTE NACHHALTIGE ANLAGE ZUR HERSTELLUNG VON LUFTFAHRTTREIBSTOFF - PROJEKT SPEEDBIRD

TEESSIDE, England, 22. Januar 2025 /PRNewswire/ -- LanzaJet, ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF)1 Technologie und Hersteller von SAF, gab heute die Auswahl des Standorts für seine nächste Produktionsanlage, Projekt Speedbird, in Wilton International in Teesside bekannt.

LanzaJet ist eine Partnerschaft mit Sembcorp Utilities (UK) Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Sembcorp Industries Ltd, eingegangen, um eine Ethanol-zu-SAF-Anlage in Wilton International in Teesside, Großbritannien, zu entwickeln. Durch eine Zusammenarbeit mit British Airways wird das Projekt Speedbird jährlich über 90.000 Tonnen (30 Millionen Gallonen) SAF und erneuerbaren Diesel produzieren.