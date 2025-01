Swiss Ark Partners denkt Landwirtschaft neu - innovativ, nachhaltig, international

Zürich (ots) - Die Swiss Ark Partners AG steht für eine neue Ära der

Agrarwirtschaft. Mit Sitz in der Schweiz und gepachtetem Land in Paraguay

kombiniert das Unternehmen innovative Technologien, nachhaltige Strategien und

globale Visionen zu einem Erfolgskonzept. Das Ziel ist, Landwirtschaft

effizienter und verantwortungsvoller zu gestalten.



Paraguay - Epizentrum für nachhaltiges Wachstum





Paraguay bietet mit fruchtbaren Böden und einem günstigen Klima idealeVoraussetzungen für zukunftsorientierte Agrarprojekte. Die Swiss Ark Partners AGbetrachtet Paraguay jedoch nicht nur als Ressource, sondern als Partner. Durchenge Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften und Investitionen in die lokalenGemeinschaften trägt das Unternehmen aktiv zur Entwicklung der Region bei."Paraguay ist unser operatives Zuhause. Hier investieren wir nicht nur in dieLandwirtschaft, sondern auch in die Menschen", erklärt das Unternehmen. Durchdie Nutzung der geografischen Vorteile Paraguays, kombiniert mit SchweizerPräzision, schafft das Unternehmen eine Symbiose, die weltweit Maßstäbe setzt.Wachstum mit WeitsichtDie Swiss Ark Partners AG verfolgt einen klaren Wachstumskurs. Neben derExpansion in der Agrarwirtschaft ergänzt sie ihr Eigenkapital durch einegeplante Emission einer eigenen Anleihe, um zusätzliches Fremdkapital für dasWachstum zu gewinnen. Dabei bleiben die langfristigen Ziele stets im Fokus:- Nachhaltigkeit: Ressourcenschonender Anbau zur Regeneration von Böden und zumSchutz des Klimas.- Qualität: Produkte, die höchsten Standards entsprechen und globalwettbewerbsfähig sind.- Effizienz: Technologien, die Erträge maximieren und Umweltbelastungminimieren.Eine Einladung zur Veränderung"Wir sehen uns als Vorreiter. Landwirtschaft darf nicht auf Kosten der Zukunftgeschehen, sie muss die Zukunft sichern!", so CEO Noah Stieger. Die Swiss ArkPartners AG fordert die Branche auf, umzudenken und setzt mit ihrer Vision neueMaßstäbe in der Agrarwirtschaft. Wer die Zukunft mitgestalten möchte, sollte dieSwiss Ark Partners AG im Blick behalten. Denn hier wird nicht nur Landwirtschaftbetrieben - hier wird Geschichte geschrieben.Pressekontakt:http://www.swissarkpartners.chWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175576/5954154OTS: Swiss Ark Partners AG