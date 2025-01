Amtliche Befragung bei 1 % der Bevölkerung

WIESBADEN (ots) -



- Mikrozensus liefert wichtige Daten zum Leben in Deutschland

- Haushalte werden nach statistischem Zufallsverfahren ausgewählt und nehmen bis

zu viermal an Befragung teil

- Erstergebnisse für 2024 einschließlich Zensus-2022-revidierter

Vorjahresergebnisse voraussichtlich Ende Mai 2025 verfügbar



Der Mikrozensus 2025 hat begonnen. Von Januar bis Dezember 2025 wird insgesamt 1

% der Bevölkerung in privaten Haushalten und Gemeinschaftsunterkünften nach

einem statistischen Zufallsverfahren ausgewählt und befragt. Das Statistische

Bundesamt (Destatis) bittet die zufällig ausgewählten Haushalte um ihre

Unterstützung. Stellvertretend für viele andere Menschen in Deutschland geben

sie Auskunft zu Themen wie Familie, Bildung, Arbeitsmarktbeteiligung,

Staatsangehörigkeit und Einwanderungsgeschichte, Einkommen und Lebensbedingungen

sowie Internetnutzung. Die Ergebnisse des Mikrozensus stehen der Öffentlichkeit,

Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und den Medien zur Verfügung.









Der Mikrozensus stellt - anders als der Zensus, der in der Regel alle zehn Jahre

durchgeführt wird (zuletzt 2022) - jährlich aktuelle Daten zur Struktur sowie

zur wirtschaftlichen und sozialen Situation der Bevölkerung bereit. Die

Ergebnisse des Mikrozensus bilden eine wichtige Grundlage für politische

Entscheidungen, die das Leben der Menschen in Deutschland betreffen. Sie fließen

unter anderem in die Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung

und der Länder ein sowie in den Kinder- und Jugendbericht, den Familienbericht,

den Bildungsbericht, den Migrationsbericht und den Integrationsbericht der

Bundesregierung.



Des Weiteren sind im Mikrozensus Fragen der europaweit durchgeführten

Statistiken zur Arbeitsmarktbeteiligung, zu Einkommen und Lebensbedingungen

sowie zur Internetnutzung integriert. Diese international vergleichbaren

Ergebnisse sind bedeutsam für Maßnahmen zur Herstellung gleichwertiger

Lebensverhältnisse in der Europäischen Union (EU), zum Beispiel durch die

Verteilung finanzieller Mittel aus den Regional- und Sozialfonds der EU.



Was erwartet die ausgewählten Mikrozensus-Haushalte?



Haushalte, die nach einem statistischen Zufallsverfahren für den Mikrozensus

ausgewählt wurden, werden von ihrem Statistischen Landesamt angeschrieben und

sind gesetzlich zur Auskunft verpflichtet. Die Befragten können den

Mikrozensus-Fragebogen online ausfüllen. Einige Statistische Landesämter setzen

für die Befragungen Interviewerinnen und Interviewer ein (sogenannte

Erhebungsbeauftragte). Die Befragung kann dann persönlich bei den Befragten zu Seite 2 ► Seite 1 von 2





Daten des Mikrozensus sind wichtige Planungs- und EntscheidungsgrundlageDer Mikrozensus stellt - anders als der Zensus, der in der Regel alle zehn Jahredurchgeführt wird (zuletzt 2022) - jährlich aktuelle Daten zur Struktur sowiezur wirtschaftlichen und sozialen Situation der Bevölkerung bereit. DieErgebnisse des Mikrozensus bilden eine wichtige Grundlage für politischeEntscheidungen, die das Leben der Menschen in Deutschland betreffen. Sie fließenunter anderem in die Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierungund der Länder ein sowie in den Kinder- und Jugendbericht, den Familienbericht,den Bildungsbericht, den Migrationsbericht und den Integrationsbericht derBundesregierung.Des Weiteren sind im Mikrozensus Fragen der europaweit durchgeführtenStatistiken zur Arbeitsmarktbeteiligung, zu Einkommen und Lebensbedingungensowie zur Internetnutzung integriert. Diese international vergleichbarenErgebnisse sind bedeutsam für Maßnahmen zur Herstellung gleichwertigerLebensverhältnisse in der Europäischen Union (EU), zum Beispiel durch dieVerteilung finanzieller Mittel aus den Regional- und Sozialfonds der EU.Was erwartet die ausgewählten Mikrozensus-Haushalte?Haushalte, die nach einem statistischen Zufallsverfahren für den Mikrozensusausgewählt wurden, werden von ihrem Statistischen Landesamt angeschrieben undsind gesetzlich zur Auskunft verpflichtet. Die Befragten können denMikrozensus-Fragebogen online ausfüllen. Einige Statistische Landesämter setzenfür die Befragungen Interviewerinnen und Interviewer ein (sogenannteErhebungsbeauftragte). Die Befragung kann dann persönlich bei den Befragten zu