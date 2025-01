Blufft Trump mit Zöllen? Wall Street kauft Aktien in Europa!

Am ersten Tag der Präsidentschaft von Trump steigen die Kurse an der Wall Street - aber die großen Investoren haben zuletzt Geld aus US-Aktien abgezogen und in Europa investiert. Geht die Wall Street davon aus, dass Trump mit den Zöllen nur blufft - und kauft daher die deutlich billigeren europäischen Aktien? Auffallend ist auch, dass die Marktbreite immer besser wird in den USA - erstmals steigen an sechs Handelstagen mehr als zwei Drittel der US-Aktien. Nun will Trump 500 Milliarden Dollar in Datencenter investieren - also bleibt es bei dem bisherigen Muster bei KI: viel Invest, bisher minimaler Ertrag (das ist das Gegenteil dessen, womit die US-Tech-Konzerne groß wurden: wenig Invest, maximaler Ertrag!). Gestern der Nasdaq schwächer als die anderen Indizes - wird 2025 das Jahr für europäische Aktien, trotz der wirtshaftlichen Misere vor allem in Deutschland?

Hinweise aus Video:

1. Trump droht mit 10%-Zöllen gegen China, nimmt auch EU ins Visier

2. Europäer pumpen massiv Gelder in Aktien-ETF – Schwerpunkt USA

