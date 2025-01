Schaeffler - Aktie im Rampenlicht - 22.01.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Schaeffler mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -13,51 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -8,59 % musste die Schaeffler Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,06 % geändert.

Deutsche Bank Research hat Schaeffler von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 6 auf 4,50 Euro gesenkt. Analyst Christoph Laskawi sprach am Mittwoch mit Blick auf die Eckdaten für 2024 von einer weiteren massiven Enttäuschung. Auch 2025 …

Der Industriekonzern Schaeffler hat im vergangenen Jahr schwächer abgeschnitten als vom Markt erwartet. Dabei entwickelte sich vor allem die Marge deutlich schlechter, wie das Unternehmen anhand vorläufiger Zahlen am Dienstagabend mitteilte. Der …

Nach einem Tag Pause hat der Dax am Mittwoch die Rekordjagd wieder aufgenommen. In den ersten Handelsminuten erklomm der deutsche Leitindex die fünfte Höchstmarke in sechs Börsentagen. Zuletzt ging es um ein Prozent auf 21.245 Punkte nach oben. …