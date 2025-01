Trudeau stellt 'robuste' Antwort auf Trump-Zölle in Aussicht

MONTEBELLO/PEKING (dpa-AFX) - Kanadas scheidender Premierminister Justin Trudeau hat eine "robuste" Antwort auf etwaige "ungerechte" Zölle des neuen US-Präsidenten Donald Trump angekündigt. "Alles ist auf dem Tisch, und ich unterstütze den Grundsatz von Dollar-für-Dollar angepassten Zöllen", sagte er nach einer Klausur seines Kabinetts. Kanada stehe aber auch bereit, zusammen mit den USA eine boomende und sichere nordamerikanische Wirtschaft zu schaffen. Trump, der am Montag sein Amt antrat, hatte das Nachbarland als möglichen "51. Bundesstaat" der USA beschrieben und mit Zöllen von 25 Prozent auf Importe aus Kanada und Mexiko gedroht.

Der Republikaner hatte zudem erneut Zölle auf chinesische Produkte in Höhe von zehn Prozent angedroht. Trump begründete dies mit der synthetischen Droge Fentanyl, die China nach Mexiko und Kanada schicke. Chinas Außenamt mahnte, dass es keine Gewinner in einem Handels- oder Zollkrieg gebe. China habe seine "nationalen Interessen" stets standhaft verteidigt, sagte Sprecherin Mao Ning in Peking.

Trudeau hatte Anfang Januar nach mehr als neun Jahren im Amt seinen Rücktritt angekündigt. Die beiden bisherigen Kandidaten für seine Nachfolge als Vorsitzender der Liberalen Partei und Regierungschef, Mark Carney und Chrystia Freeland, sprachen sich für Vergeltungszölle aus. Mögliche Zölle der Trump-Regierung würden "die ernsthafteste handelspolitische Reaktion unserer Geschichte" verlangen, sagte Carney, der ehemalige Chef der britischen und kanadischen Zentralbanken. Trumps Vorstoß, die USA und Kanada zu vereinen, wiesen Trudeau und die kanadische Außenministerin Mélanie Joly entschieden ab./nk/DP/jha