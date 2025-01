JPMorgan Chase mit famosem Schlussquartal

Nachdem J.P. Morgan Chase (US46625H1005) vergangenen Mittwoch die Ergebnisse für Q4 und das Gesamtjahr 2024 vorlegte, markierte der Kurs im Freitagshandel ein neues Allzeithoch bei über 257 US-Dollar. Die Bank steigerte in Q4 die Erlöse um 11 Prozent auf 42,8 Mrd. US-Dollar, wobei sich insbesondere die nicht-zinsabhängigen Erlöse sehr positiv entwickelten (+34 Prozent auf 19,4 Mrd. US-Dollar), das Handelsergebnis stieg sogar um 71 Prozent (auf 5,1 Mrd. US-Dollar). Fallende Zinsaufwendungen und geringeren Kreditvorsorgen schoben das Betriebsergebnis um 53 Prozent auf 17,4 Mrd. US-Dollar an. Die Eigenkapitalrentabilität legte in Q4 auf 18,2 Prozent zu und liegt damit oberhalb der Kennzahlen von Wettbewerbern.

Discount-Strategie mit 9,3 Prozent Puffer (März)