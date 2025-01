U19-Trainer Tullberg Interimscoach bei Borussia Dortmund

Kampfkater1969 schrieb 18.01.25, 10:56

Noch mieser zu spielen geht ja beinahe gar nicht mehr als "überbezahlter Profi-Fußballer"....wobei es soll immer noch Steigerungen geben im Guten, im Bösen.....im Murksen...



Das Problem ist doch, wenn BVB zuviel an Mittelmaß spielt oder sogar unterirdisch mies, ist man in der aktuellen Bundesliga eben mittig bis unten in der Tabelle.