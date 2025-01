Mehrheit sieht Bedarf für "grundlegende Reformen" im Land

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die überwiegende Mehrheit der Deutschen ist angesichts der schwachen wirtschaftlichen Lage der Meinung, dass es "grundlegende Reformen" brauche, damit das Land zukunftsfähig bleibt. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) hervor, über die "T-Online" am Mittwoch berichtet.



Demnach halten nur 2 Prozent der Befragten Deutschland "alles in allem gut für die Zukunft gerüstet". 21 Prozent sagen derweil, es brauche "kleinere Veränderungen" - und 76 Prozent finden, es seien "grundlegende Reformen" nötig. Den größten Handlungsbedarf sehen die Menschen in Deutschland demnach im Bildungssystem, in Fragen der Energieversorgung für Bürger und Unternehmen sowie im Gesundheitssystem.





