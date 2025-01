Zaptec bringt eichrechtskonforme Ladelösung für öffentliches Laden auf den Markt (FOTO)

München (ots) - Zaptec, einer der führenden europäischen Hersteller von

Ladelösungen für Elektroautos, bietet seine Ladestation Zaptec Pro

(https://www.zaptec.com/de/ladeloesungen/zaptec-pro) für den deutschen und

österreichischen Markt ab sofort standardmäßig als eichrechtskonforme Lösung an.



Ladestationen im öffentlichen Raum müssen eine präzise und akkurate Abrechnung

der Ladeleistung ermöglichen. Die neue Zaptec Pro erfüllt die Anforderungen des

Eichrechts und sorgt für vollständige Transparenz bei jedem Ladevorgang. Die

Baumusterprüfbescheinigung wurde durch die unabhängige Konformitätsprüfstelle

NMi ausgestellt. Damit ist die Lösung in Deutschland und Österreich zugelassen

und kann überall dort eingesetzt werden, wo Betreiber Ladevorgänge von Dritten

abrechnen müssen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Eichrechtskonformes Laden - vollständig transparent und gesetzeskonformDie Ladestation Zaptec Pro (https://www.zaptec.com/de/ladeloesungen/zaptec-pro)ist mit einem sorgfältig konstruierten Messgerät ausgestattet, dessen nahtloseVerschmelzung von Software und Hardware eine präzise Messung der Ladeenergiegewährleistet - unter allen Wetter- und Einsatzbedingungen. Ein integrierterKrypto-Chip dient zum Schutz der Ladedaten vor Manipulation. Messdaten werdenlokal auf dem Display des Geräts angezeigt und stehen für eine spätereVisualisierung über Zaptec Dienste (App, Portal, OCPP) zur Verfügung. Betreibereiner Zaptec Pro Ladelösung arbeiten eichrechts- und DSGVO-konform und bietenNutzern maximale Transparenz. Durch die Anbindung an die S.A.F.E. Softwarekönnen Ladevorgänge gemäß dem deutschen Mess- und Eichrecht auf ihre Genauigkeitüberprüft und eine korrekte Abrechnung gewährleistet werden.Smarte Ladelösung für den öffentlichen Raum - ohne MehrkostenDie neue eichrechtskonforme Zaptec Pro eignet sich nun auch für den Einsatzüberall dort, wo Betreiber Ladestrom an unbekannte Dritte verkaufen, wie etwa inöffentlichen Parkhäusern, in Hotels, an Besucher- und Gemeinschaftsparkplätzen.Die Ladelösung wird in Deutschland und Österreich ab sofort standardmäßigeichrechtskonform ausgeliefert - ohne Aufpreis. Produziert wird die hochwertigeLadestation für den semi-öffentlichen und öffentlichen Bereich in Bayern.Daniel Gwercher, Geschäftsführer von Zaptec Deutschland, erklärt zum Launch dereichrechtskonformen Zaptec Pro: "Wir haben eine der sichersten undzuverlässigsten Ladestationen auf dem Markt so weiterentwickelt, dass sie denAnforderungen einer noch größeren Zielgruppe gerecht wird. Dieeichrechtskonforme Zaptec Pro mit unserer selbstentwickelten Messkapselvereinfacht den gesamten Lade- und Abrechnungsprozess - die perfekte Lösung für