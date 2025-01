Sterne für Kärnten

Klagenfurt (ots) - Kulinarische Spitzenleistungen bei der Guide MICHELIN

Ceremony prämiert



Gestern Abend, 21. Jänner 2025, fand im Hangar-7 die feierliche Guide MICHELIN

Ceremony statt, bei der die renommierte Restaurantauswahl des Kulinarik-Führers

erstmals seit 2009 wieder für ganz Österreich präsentiert wurde. Acht

Restaurants aus Kärnten erhielten insgesamt 10 Auszeichnungen (zwei Restaurants

wurden in zwei Kategorien ausgezeichnet).



Die Rückkehr des Guide MICHELIN sowie die Ceremony wurden von der Österreich

Werbung und den Landestourismusorganisationen initiiert und mitorganisiert. Auch

durch das Engagement der Branchenvertretung der Wirtschaftskammer wurde die

Österreich-Präsenz von Guide MICHELIN möglich. Die Veranstaltung lockte neben

zahlreichen Köchinnen und Köchen, die ihre Auszeichnungen entgegennahmen, auch

nationale und internationale Medienvertreter:innen nach Salzburg, um die

Exzellenz der heimischen Gastronomie zu feiern.





Sternstunde für die Kärntner KulinarikTourismuslandesrat Sebastian Schuschnig: "Die lang ersehnte Rückkehr des GuideMICHELIN ermöglicht Kärnten eine enorme Chance, gastronomische Spitzenleistungenauf eine internationale Bühne zu heben und die Wettbewerbsfähigkeit desStandortes zu stärken. Kulinarische Aushängeschilder können damit noch besserpräsentiert und weit über die Landesgrenzen hinaus sichtbar werden. Kärnten hatseinen Gästen viel zu bieten, von der authentischen Wirtshauskultur, über diegehobene Küche, bis hin zur Erfolgsgeschichte Slow Food. Mein Dank gilt allenLebensmittelproduzenten und den engagierten Tourismusbetrieben, die ausÜberzeugung und Leidenschaft für Spitzenqualität in der Gastronomie und für einenachhaltige Wertschöpfung in den Regionen sorgen."Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner: "Gutes Essen und Urlaubgehören für viele Menschen zusammen. Die Kärntner Alpen-Adria Kulinarik in ihrergroßen Bandbreite ist für die Kärnten Gäste ein wichtiger Erlebnisfaktor undträgt mit bei zur Buchungsentscheidung. Die Auszeichnungen an KärntnerRestaurantbetriebe macht Kärnten nun auch auf der weltweiten Landkarte derSpitzengastronomie sichtbar. Gleich fünf Restaurants wurden in der Kategorie"Grüner MICHELIN-Stern für Nachhaltigkeit" prämiert. Dies zeigt auch deutlich,dass der Weg, den Kärnten mit Slow Food beschritten hat, hohe Anerkennung aufinternationaler Ebene erhält. Ich freue mich mit allen Kärntner Köchen, die vonGuide MICHELIN ausgezeichnet wurden und gratuliere sehr herzlich zu diesem