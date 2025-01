Adidas lassen Widerstände hinter sich - Intakter Aufwärtstrend

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überzeugende Eckdaten für das abgelaufene Quartal haben am Mittwoch die Aktien von Adidas auf den höchsten Stand seit gut drei Jahren getrieben. Sie gewannen am Vormittag auf dem zweiten Platz im weiter zulegenden und rekordhohen Leitindex Dax 6,4 Prozent auf 259 Euro. Seit dem vergangenen Sommer hatte sich im Bereich 242 bis rund 249 Euro ein Widerstand gebildet, den die Titel des Sportartikelherstellers nicht überwinden konnten. Dies gelang ihnen am Mittwoch mit in der Spitze 260 Euro.

Adidas schnitt im vierten Quartal besser ab als erwartet. Konzernchef Björn Gulden zeigte sich "sehr zufrieden". "19 Prozent währungsbereinigtes Wachstum in einem Quartal, das für den Handel im Allgemeinen schwierig war, unterstreicht die starke Dynamik, die wir derzeit für unsere Marke und unsere Produkte sehen", kommentierte er. Das Interesse der Konsumenten und Einzelhändler wachse "sowohl im Lifestyle- als auch im Performance-Bereich". Mit Blick auf die weitere Entwicklung sagte Gulden, es gebe das Potenzial, den Marktanteil in allen Märkten zu steigern.