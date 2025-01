Aktien Frankfurt Dax nimmt Rekordjagd wieder auf Nach einem Tag Pause hat der Dax am Mittwoch an die jüngste Rekordjagd angeknüpft. Der deutsche Leitindex erklomm die fünfte Höchstmarke in sechs Börsentagen. Gegen Mittag ging es um gut ein Prozent auf 21.280 Punkte nach oben. Damit steht für das …