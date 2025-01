Stargate-Initiative: Trump pumpt über 500 Milliarden US-Dollar in KI

Die Oracle-Aktie profitierte besonders und legte um 7 Prozent zu, während Nvidia, Arm Holdings und andere Technologiegiganten wie Amazon und Alphabet ebenfalls Gewinne verzeichneten. Die Initiative könnte Oracle zum zentralen Infrastrukturanbieter machen, so Analystin Siti Panigrahi von Mizuho. Sam Altman von OpenAI nannte das Projekt "das wichtigste dieser Ära".

Die Initiative, ein Joint Venture zwischen OpenAI, Oracle und der SoftBank Group, wird mindestens 500 Milliarden US-Dollar in die US-KI-Infrastruktur investieren und über 100.000 Arbeitsplätze schaffen.

Die Stargate-Initiative markiert Trumps Bereitschaft, mit Technologieunternehmen zusammenzuarbeiten. Bei der Ankündigung waren Top-CEOs wie Larry Ellison von Oracle, Sam Altman und Masayoshi Son von SoftBank anwesend. Trump betonte die Notwendigkeit, KI-Technologien in den USA zu entwickeln, um international wettbewerbsfähig zu bleiben.

Trump stellte klar, dass die KI-Investitionen ein Signal an internationale Konkurrenten wie China senden sollen. Die neue Strategie sieht auch vor, bestehende Rechenzentren massiv auszubauen, wie Ellison mitteilte. Erste Bauprojekte in Texas sind bereits im Gange.

Die Ankündigung ließ nicht nur Technologieaktien steigen, sondern auch den breiten Markt. Der Dow Jones legte um über 500 Punkte zu, Small-Caps zeigten starke Zugewinne. Gleichzeitig fielen die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen um vier Basispunkte, was die allgemeine Risikobereitschaft widerspiegelt.

Stanley Druckenmiller äußerte gegenüber CNBC, dass die Wiederwahl von Donald Trump die Märkte wieder in spekulative Euphorie versetzt und den Optimismus in den Unternehmen beflügelt. Der Milliardär sagte, die "Animal Spiritis" seien zurück am US-Markt und empfiehlt, KI-Aktien zu kaufen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion