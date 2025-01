Conzoom Solutions stellt Einzelhandelstrends 2025 vor

Frankfurt (ots) -



- Conzoom Solutions - Branchen-Hub der Konsumgütermessen der Messe Frankfurt -

stellt Einzelhandelstrends 2025 vor

- Omnichannel, KI-gestütztes Shopping, Marketing-Metaverse, Dropshipping, Social

und Quick Commerce

- Conzoom Solutions (https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/) macht den

Handel zukunftsfit mit tagesaktuellen Nachrichten und Lerninhalten, Einblicken

und Expertenbeiträgen



Dem Einzelhandel stehen weiterhin gewaltige Umbrüche bevor. "Mit einer klaren,

zukunftsorientierten Strategie, die digitale Trends gezielt aufgreift, können

Einzelhändler*innen ihr volles Potenzial entfalten", erklärt Julia Uherek, Vice

President Marketing, Content and Digital Solutions Consumer Goods Fairs der

Messe Frankfurt. Aus zahlreichen Expert*innen- und Nutzer*innenfeedbacks, leitet

Conzoom Solutions folgende sechs Einzelhandelstrends für 2025 (https://conzoom-s

olutions.messefrankfurt.com/frankfurt/de/experts/technologische-trends-im-einzel

handel-2025.html) ab: Omnichannel, KI-gestütztes Shopping, Metaverse im

Marketing, Dropshipping sowie Social und Quick Commerce.





Omnichannel: Kund*innen auf allen Kanälen erreichenWebsites, Apps, Social Media und der stationäre Handel sollten nicht länger alsisolierte Vertriebswege betrachtet werden. Stattdessen empfehlen Expert*innendes Branchenportals Conzoom Solutions(https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/) , sie in einer umfassendenOmnichannel-Strategie zu verbinden. Die Optimierung derOmnichannel-Infrastruktur von Click-and-Collect bis hin zuMobile-Payment-Systemen ist entscheidend, um sich als modernes Unternehmen zuinszenieren.Nicht zu unterschätzen ist auch die Nutzung von Kundendaten, um darausaufschlussreiche Einblicke in das Konsumverhalten zu gewinnen und diese inpersonalisierte Einkaufserlebnisse umzusetzen. Dabei kommt es auch auf dieChannel-übergreifende Auswertung der Daten an, um beispielsweise Korrelationenzwischen Warengruppen und Vertriebskanälen herauszufinden.Verbraucher*innen offen für KI-ShoppingKI-gestützte Einkaufserlebnisse werden 2025 rasant an Fahrt gewinnen, wie ausExpertenaussagen auf dem Branchenportal Conzoom Solutions(https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/) hervorgeht. KünstlicheIntelligenz (KI), häufig auch kritisch beäugt, ist beim Einkaufserlebniswillkommen. Mehr als drei Viertel der Verbraucher*innen in Deutschland (76Prozent) sind laut Umfrage offen für "KI-gestütztes Shopping" (ArtificialIntelligence) ¹. Damit liegt Deutschland sogar vor den USA, wo die KI-Akzeptanzim Einzelhandel lediglich 68 Prozent beträgt.