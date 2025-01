MicoStrategy: Aktionäre stimmen für heftige Aktienvermehrung auf 10,3 Milliarden

Die Aktie von MicroStrategy ist am Dienstag um 1,9 Prozent gefallen. Eine bedeutende Aktionärsentscheidung könnte die Weichen für die Zukunft des Unternehmens gestellt haben. 55,8 Prozent der MicroStrategy-Aktionäre haben für eine drastische Erhöhung der Aktienanzahl gestimmt. Die Zahl der auszugebenden Stammaktien der Klasse A wird entsprechend von 330 Millionen um das 30-fache auf 10,3 Milliarden erhöht.

Michael Lebowitz von RIA Advisors hat bereits im Vorfeld betont, dass der Umfang der geplanten Aktienvermehrung beispiellos sei. "Kein Unternehmen hat jemals etwas in dieser Größenordnung getan."

Tipp aus der Redaktion Diese Aktie handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese Aktie handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Die Aktionäre stimmten auch dafür, die Anzahl der genehmigten Vorzugsaktien von 5 Millionen auf 1 Milliarde zu erhöhen. Die Erhöhung der Aktienzahl tritt in Kraft, sobald das Unternehmen die Änderungsurkunde beim Staatssekretär des Bundesstaates Delaware einreicht.

Vor der Aktionärsabstimmung am Dienstag kündigte das Unternehmen den Kauf von Bitcoin im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar an. MicroStrategy hat 11 Wochen in Folge Bitcoin gekauft und besitzt nun Bitcoin im Wert von über 47 Milliarden US-Dollar – mehr als 2 Prozent aller Bitcoin, die es jemals geben wird.

Saylor hat seine Bitcoin-Käufe seit der Wahl von Präsident Donald Trump erhöht, von dem erwartet wird, dass er ein günstigeres regulatorisches Umfeld für die Kryptoindustrie schaffen wird. Trump erließ an seinem ersten Tag im Amt am Montag eine Reihe von Dekreten, jedoch keine, die sich auf Kryptowährungen bezog.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!