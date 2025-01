Das könnte die letzte Einstiegschance sein, bevor der Kupferpreis abhebt

Neben Gold und Silber profitiert auch Kupfer von der aktuellen Gemengelage, die nicht unerheblich von sinkenden Anleiherenditen und einem gnädigeren US-Dollar bestimmt wird. Die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen sanken zuletzt in Richtung 4,5 Prozent. Das ist natürlich unverändert ein exponiertes Niveau, doch noch vor wenigen Tagen lagen die Renditen bei 4,8+ Prozent. Der US-Dollar-Index kam zuletzt von 110+ Punkten auf unter 108 Punkten zurück. Damit ist die Dominanz des Greenbacks an den Devisenmärkten zwar noch nicht vollständig gebrochen, doch der Rücksetzer gibt Gold, Silber und auch Kupfer die Gelegenheit, um durchzuatmen.

Der Goldpreis nimmt sein Rekordhoch ins Visier. So ganz überraschend kommt das freilich nicht. Der Ausbruch über die 2.700 US-Dollar / 2.720 US-Dollar machte den Weg in Richtung 2.800 US-Dollar frei. Die preistreibenden Faktoren könnten Gold nun sogar in Richtung 3.000 US-Dollar laufen lassen. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Gold bald bei 3.000 USD? - Goldpreis knackt die 2.700 USD und macht weiter Druck. Barrick Gold mit Sorgen“ . Silber bewegt sich zwar in die „richtige“ Richtung, doch dem Edelmetall fehlt es noch ein wenig an Schwung und Dynamik. Aber das könnte sich bald ändern. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Silber vor Preisexplosion? - Mit der Ruhe könnte es bald vorbei sein. Silberpreis mit Rallyepotenzial“ .

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Gewaltiger KI-Schub für Kupfer?!

Gerüchte gab es im Vorfeld bereits. Nun ist es offiziell. Trump kündigte eine KI-Allianz mehrerer Tech-Konzerne und gewaltige Investitionen an. Die Allianz wird zunächst von Oracle, OpenAI und Softbank angeführt. Doch weitere Konzerne sind „indirekt“ bereits jetzt beteiligt. So sitzen Microsoft und Nvidia aufgrund ihrer Partnerschaften mit OpenAI ja quasi mit im Boot. 500 Mrd. US-Dollar wollen die Konzerne insgesamt in den kommenden Jahren. Kupfer wird in einem nicht unerheblichen Ausmaß in Rechenzentren verbaut. Und Rechenzentren benötigen wiederum Unmengen von Energie. Das Thema wurde im Übrigen im exklusiven und kostenlosen Spezialreport „Treibt Nvidias KI-Boom den Uranpreis? - 3 aussichtsreiche Uran-Aktien mit Rallyepotenzial“ aufgegriffen und ausgearbeitet.

Brandneu: Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Gewinner im Megamarkt - 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial" kostenlos.

Nun dürfte das angekündigte Rechenzentrum in Texas die Kupfernachfrage sehr wahrscheinlich nicht gleich aus den Angeln heben, es ist vielmehr die Signalwirkung, die davon ausgeht. Das Thema KI erfährt nochmals einen gewaltigen Impuls. Andere Länder bzw. andere Allianzen müssen nachziehen. Es ist der Beginn eines neuen Wettrüstens; in dessen Fokus neue, leistungsstärkere Rechenzentren und damit ein erhöhter Kupferverbrauch stehen dürften.

Fazit – Kupfer konsolidiert noch, könnte aber bald durchstarten

Die Preisrallye zu Jahresbeginn hat Kupfer von unter 4 US-Dollar auf über 4,4 US-Dollar je lb getragen. Der kräftige Anstieg hat den Kupferpreis anfällig für Gewinnmitnahmen gemacht. Um das Momentum nicht zu verlieren, bleibt der aktuelle Rücksetzer im besten Fall auf 4,3 US-Dollar begrenzt. Kurzfristig winkt eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 4,6 US-Dollar. Sollte sich das fundamentale Umfeld weiter aufhellen und das Thema KI Kupfer wieder stärker in den Fokus der Marktakteure rücken, könnte es auch rasch in Richtung 5 US-Dollar und darüber hinausgehen. Die zentrale Unterstützung ist nach wie vor in den Preisbereich von 4,0 US-Dollar / 3,9 US-Dollar zu verorten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.