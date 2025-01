Matthias Langwald von TheraTalent verrät, wie Praxen trotzdem qualifiziertes Personal finden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nonnenhorn (ots) - Lange Wartelisten, gestresstes Personal und unzufriedenePatienten - der Fachkräftemangel in der Therapiebranche macht Praxen,Rehazentren und Kliniken schwer zu schaffen. Sind Physiotherapeuten,Ergotherapeuten und Logopäden aber tatsächlich nicht zu finden oder liegt es anden falschen Methoden zur Mitarbeitergewinnung?Der steigenden Nachfrage nach therapeutischen Leistungen, die sich aus einerhöheren Zahl älterer Menschen und der Zunahme chronischer Erkrankungen ergibt,steht ein begrenztes Angebot an Fachkräften gegenüber. Für die Mitarbeiter vonPraxen, Rehazentren und Kliniken bedeutet das eine höhere Arbeitsbelastung, diezu krankheitsbedingten Ausfällen und eventuell sogar zu Kündigungen führt.Dadurch verschärft sich die Situation und die Gesundheitseinrichtungen geratenletztlich in eine Abwärtsspirale, die immer längere Wartelisten, immerunzufriedenere Patienten, immer mehr Ausfälle und eine zunehmende Abwanderungdes Personals mit sich bringt. Lässt sich dieser Teufelskreis irgendwiedurchbrechen? "Der Fachkräftemangel ist eine Realität und die Lage amArbeitsmarkt wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern", sagt Matthias Langwald,Gründer von TheraTalent. "Die Praxen sollten daher begriffen haben, dass sie ineinem harten Wettbewerb um die besten Mitarbeiter stehen, doch ihre Methoden zurPersonalgewinnung lassen das in der Regel nicht erkennen. Darunter leidet nichtnur die Qualität der Patientenversorgung, denn eine unbesetzte Stelle bedeutetschließlich auch einen enormen Umsatzverlust.""Wer Physiotherapeuten, Ergotherapeuten oder Logopäden von einer Bewerbungüberzeugen möchte, wird keinen Erfolg haben, wenn er ihnen einfach mitteilt,dass er sie sucht", fügt der Personalexperte hinzu. "Er muss ihnen vielmehrzeigen, was sie erwartet, und ihnen erklären, warum sich eine Bewerbung lohnt."Unter dieser Prämisse hat sich Matthias Langwald mit TheraTalent auf dieFachkräftegewinnung für die Therapiebranche spezialisiert und besetzt offeneStellen mit maßgeschneiderten Recruiting-Strategien innerhalb von 30 Tagen. Wasviele Gesundheitseinrichtungen bei der Personalsuche falsch machen und wie sieihre Probleme nachhaltig lösen können, erfahren Sie hier.Analyse des Fachkräftemangels in der Physiotherapie, Ergotherapie und LogopädieDer Fachkräftemangel in der Therapiebranche zeigt sich konkret darin, dass 80bis 90 Prozent der Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden inFestanstellung sind. Diese Fachkräfte suchen in der Regel nicht aktiv nach neuenPositionen und werden daher Stellenanzeigen auf Plattformen wie StepStone,Indeed oder in Lokalzeitungen häufig nicht wahrnehmen. Bewerbungen, die dennoch