Openbank stärkt ihr Geschäft in Deutschland mit lokaler IBAN und Kreditangebot

Die spanische Zentralbank hat die Banco Santander für das Jahr 2026 erneut als „Global Systemically Important Institution“ (G-SII)eingestuft und ihren makroprudenziellen Kapitalpuffer für dieses Jahr auf 1 % ihrer risikogewichteten Aktiva (RWA) festgelegt.Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung hat die spanische Aufsichtsbehörde die vom Financial Stability Boardveröffentlichte Liste der global systemrelevanten Banken (G-SIBs) berücksichtigt.Der Puffer für diese Arten von Instituten zielt darauf ab, ihre Solvenz zu stärken und die systemischen Auswirkungen abzumildern, die ihre möglichen Schwierigkeiten auf das Finanzsystem haben könnten, sowie den möglichen Wettbewerbsvorteil auf den Finanzierungsmärkten gegenüber kleineren Instituten auszugleichen.Die Regeln für die Identifizierung von global systemrelevanten Instituten stehen vollständig im Einklang mit den vomBasler Ausschuss für Bankenaufsicht entwickelten Regeln, so die spanische Institution.Diese Methodik schätzt die globale Systemrelevanz eines Instituts anhand einer Reihe von Indikatoren in fünf verschiedenen Kategorien: Größe, Grad der Verflechtung mit dem Finanzsystem, Substituierbarkeit der von der Gruppe erbrachten Dienstleistungen oder Finanzinfrastruktur, Komplexität und grenzüberschreitende Tätigkeit.Der EISM-Kapitalpuffer hilft bei der Festlegung verschiedener aufsichtsrechtlicher Anforderungen für die Bankenabwicklung, insbesondere der Mindestanforderung für gruppeninterne Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten sowie der Gesamtverlustabsorptionskapazität (MREL bzw. TLAC).Nach dieser Methodik, die auf Daten von Ende 2023 basiert, erhielt Banco Santander eine Gesamtbewertung der Systemrelevanz von 200 Basispunkten.Die Bank unterliegt weiterhin einer EISM-Pufferanforderung für das harte Kernkapital (CET1) in Höhe von 1 % des Gesamtbetrags ihrer Gesamtrisikopositionen (RWA).Die Bank von Spanien fügt hinzu, dass Santander bis 2026 auch als „Other Systemically Important Institution“ (OEIS) eingestuft werden soll und der in diesem Jahr erforderliche effektive Puffer dem höheren Wert aus EISM-Puffer und OEIS-Puffer entsprechen wird.Die Bank wurde auch von Barclays aufgewertet, die die Santander-Aktie übergewichtet und ihr Kursziel von 4,48 Euro auf 6,10 Europro Aktie gesetzt hat, was einem Potenzial von 36,3 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau entspricht.Eine Verbesserung, die von dem britischen Unternehmen nach dem Treffen mit dem CFO von Santander, der sich mit Analysten in London traf, kommt.Bei diesem Treffen wurde angedeutet, dass Santander zuversichtlich ist, was die Aussichten für das Geschäftsjahr 2025 angeht, das ein Potenzial für den RoTE, die Kennzahl, die die finanzielle Rentabilität der Bank angibt, am oberen Ende der erwarteten Spanne zwischen 15 und 17 % Steigerung aufweist.Ein Anstieg, der trotz des erwarteten Rückgangs der Zinssätze in den verschiedenen Regionen, in denen die Bank tätig ist, nach Angaben der Bank auf der geringeren Empfindlichkeit des Nettozinsertrags, dem Wachstum der Kredite in Lateinamerika und Spanien beruht. Aber auch ein dritter Faktor, die Verbesserung der Autofinanzierung Volumen, vor allem im Vereinigten Königreich ist.