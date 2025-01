Antidumpingverfahren für den Futtermittelzusatzstoff Lysin

Berlin/Bonn (ots) - DVT und DRV fordern Neubewertung und Rücknahme der ZölleDer Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) und der Deutsche Raiffeisenverbande. V. (DRV) kritisieren die am 15.01.2025 in Kraft getretene Entscheidung derEuropäischen Kommission zur Verhängung hoher Antidumpingzölle auf denFutterzusatzstoff Lysin aus China. "Die Hersteller von Vormischungen undMischfuttermitteln sind zutiefst besorgt über das hohe Niveau der vorläufigenEU-Einfuhrzölle für die essenzielle Aminosäure Lysin", sagt Dr. Hermann-JosefBaaken, Sprecher der DVT-Geschäftsführung. Bei einem Gesamtverbrauch von ca.500.000 Tonnen Lysinhydrochloridäquivalent in der EU bestünde derzeit eineAbhängigkeit der futterproduzierenden EU-Länder von China von bis zu 70 Prozent.DRV-Geschäftsführer Dr. Philipp Spinne: "Da es alternativ keine ausreichendenLieferungen aus EU-Produktion oder anderen Drittländern gibt, würde dieUmsetzung dieser Maßnahme erhebliche nachteilige wirtschaftliche Folgen für dietierische Wertschöpfungskette haben."Gemeinsam mit dem europäischen Mischfutterverband (FEFAC) fordern DVT und DRVdie EU-Kommission nachdrücklich auf, die bislang eingebrachten Argumente bei derendgültigen Festlegung erneut zu bewerten und die Antidumpingzölle rückwirkendzurückzunehmen. Baaken: "Essenzielle Aminosäuren und Vitamine wie Lysin müssenals "Kritische Stoffe" anerkannt werden. Die EU muss sich darum bemühen, durcheine gezielte Politik Investitionen anzuregen, um die Produktion zu steigern unddie EU-Lieferkette hinsichtlich der EU-Bezugsquellen zu diversifizieren. Daskommt gleichzeitig der Versorgungssicherheit und dem Klimaschutz zugute." EinVerzicht auf den Einsatz von Lysin könne in der Folge zu einer Ausweitung desAnteils von importiertem Soja in Futterrationen und damit zur Verdrängungheimischer Proteinträger wie Raps führen, so der DVT-Sprecher weiter.