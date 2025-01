Südzucker stemmen sich gegen Abwärtstrend

bama91 schrieb 15.01.25, 22:10

Dann sollte Südzucker dringend ihr Kommunikations-Team austauschen. Denn es gibt keinerlei positive Anzeichen in den Berichten. Es liest sich so, dass das Unternehmen die Umstände absolut tatenlos aussitzt und rein gar nichts unternimmt. Immer sind alle anderen Schuld, sei es der Zuckerpreis, Geopolitische Krisen oder hohe Kosten. So darf man mit dem Markt nicht kommunzieren. Außerdem gibt es überhaupt keine Interviews oder Berichte von der Führungsmanschaft, so stellt man sich keine professionelle Aktiengesellschaft vor.