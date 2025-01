DYMO S'ASSOCIE AVEC GA INTERNATIONAL (LABTAG) POUR PROPOSER DES ÉTIQUETTES CRYOGÉNIQUES POUR LES IMPRIMANTES DYMO LABELWRITER SÉRIE 5 (FOTO)

ATLANTA (ots) - DYMO® (https://www.dymo.com/) , un fournisseur majeur de

solutions d'étiquetage et d'impression innovantes appartenant au groupe Newell

Brands, et GA International (LabTAG) (https://fr.labtag.com/) , un leader en

matière de solutions exceptionnelles d'identification industrielle et de

laboratoire, ont annoncé un partenariat stratégique qui met à disposition des

utilisateurs des imprimantes DYMO LabelWriter® Série 5 des étiquettes

cryogéniques LabelWriter® de haute qualité.



" Nous sommes heureux de nous associer à GA International afin d'offrir à nos

clients des solutions incomparables d'étiquetage de laboratoire pour les

imprimantes DYMO LabelWriter Série 5, qui leur permettent d'économiser du temps,

de l'argent et des ressources " indique Liesbet De Soomer, Directeur marketing

international chez DYMO. " Ce partenariat reflète notre engagement envers

l'apport de solutions d'étiquetage innovantes qui répondent aux besoins en

constante évolution de nos clients provenant de nombreux secteurs. "





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Newell Brands Aktie Beiträge: 64 Beiträge:

GA International (LabTAG) offrira une gamme d'étiquettes cryogéniques pour lesimprimantes DYMO LabelWriter Série 5, dont les modèles LabelWriter 550, 550Turbo et 5XL. " L'association du logiciel et des imprimantes de DYMO,spécialement conçus pour les laboratoires, avec les étiquettes cryogéniqueshautes performances et exclusives de GA International encouragera lesutilisateurs du monde entier à optimiser la gestion de leurs échantillons etleurs activités de laboratoire, " ajoute George Ambartsoumian, Directeur généralde GA International (LabTAG). " En unissant nos forces, nous accédons à desavantages considérables dans de nombreux secteurs, dont la santé, l'industriepharmaceutique, les biotechnologies, les sciences du vivant, la chimie, lapétrochimie et bien d'autres secteurs industriels associés. "À propos de DYMO®DYMO® est un fournisseur majeur de solutions d'étiquetage innovantes qui proposeune large gamme de produits conçus pour répondre aux besoins d'étiquetage variésdes professionnels et des particuliers à travers le monde.À propos de Newell BrandsNewell Brands (NASDAQ : NWL) est un leader mondial dans le secteur des biens deconsommation, doté d'un solide portefeuille de marques renommées, dontRubbermaid, Sharpie®, Graco®, Coleman®, Rubbermaid Commercial Products®, YankeeCandle®, Paper Mate®, FoodSaver®, Dymo®, EXPO®, Elmer's®, Oster®, NUK®, Spontex®et Campingaz®. Newell Brands met l'accent sur la satisfaction des clients enleur apportant de la gaieté au quotidien.Cette conférence de presse ainsi que davantage d'informations à propos de NewellBrands sont disponibles sur le site internet de l'entreprise:http://www.newellbrands.com .À propos de GA International (LabTAG)GA International (LabTAG) a à son actif plus de 25 ans d'expérience en tant queleader de la fabrication d'étiquettes spécialisées pour fournir des solutionsd'identification de laboratoire aux établissements de recherche biomédicale, auxhôpitaux et aux autres établissements de santé. Depuis sa création, GAInternational (LabTAG) est devenu un leader mondial dans la fabricationd'étiquettes cryogéniques résistantes aux produits chimiques et est fortementengagé envers la R&D et le service clients.Contact:DYMOLiesbet De Soomer - Global Marketingmailto:DirectorLiesbet.DESOOMER@newellco.comGA InternationalTim Ostiguy - Director Business Developmentmailto:Tim.ostiguy@ga-international.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/170522/5954444OTS: DYMO Deutschland