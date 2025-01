DYMO SIGLA PARTNERSHIP CON GA INTERNATIONAL (LABTAG) PER L'OFFERTA DI ETICHETTE CRIOGENICHE PER STAMPANTI DYMO LABELWRITER SERIE 5 (FOTO)

ATLANTA (ots) - DYMO® (https://www.dymo.com/) , leader nella fornitura di

soluzioni innovative per l'etichettatura e la stampa all'interno del portafoglio

Newell Brands, e GA International (LabTAG) (https://labtag.com/) , leader nella

fornitura di soluzioni eccezionali per l'identificazione in laboratorio e in

campo industriale, hanno annunciato una partnership strategica grazie alla quale

saranno offerte agli utenti stampanti DYMO LabelWriter® serie 5 etichette

criogeniche LabelWriter® di alta qualità.



"Siamo molto lieti di unire le forze con GA International per offrire ai nostri

clienti eccezionali soluzioni di etichettatura da laboratorio per la DYMO

LabelWriter serie 5, grazie alle quali potranno risparmiare tempo, denaro e

fatica", ha dichiarato Liesbet De Soomer, Global Marketing Director di DYMO.

"Questa partnership rispecchia il nostro impegno a fornire soluzioni di

etichettatura innovative che soddisfino le esigenze in continua evoluzione dei

nostri clienti in diversi settori".





